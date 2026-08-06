Книжная сеть «Республика» сменила владельцев

У владельца книжной сети «Республика» (ООО «Пролайф», на которое зарегистрированы магазины сети) – ООО «Интел-руал» изменилась структура собственности, следует из данных ЕГРЮЛа. Теперь оно принадлежит ООО «Индекс», которым, в свою очередь, владеет АО «Концерн производительных сил», указано там же. Учредители этого АО в ЕГРЮЛе не заявлены, но на конец 2025 г. 99,99% в нем принадлежало ООО «Лайфгрупп», единственным собственником которого является Михаил Полежаев, а оставшиеся 0,01% – гендиректору АО Денису Васендину, отмечается в пояснениях к бухгалтерской отчетности юрлица за 2025 г.