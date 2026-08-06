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Книжная сеть «Республика» сменила владельцев

В последние годы компания, как и вся книжная розница, испытывала проблемы, отмечают эксперты
Дмитрий Игнатьев
Ситуация на розничном книжном рынке остается тяжелой из-за оттока покупателей
Ситуация на розничном книжном рынке остается тяжелой из-за оттока покупателей / Максим Стулов / Ведомости

У владельца книжной сети «Республика» (ООО «Пролайф», на которое зарегистрированы магазины сети) – ООО «Интел-руал» изменилась структура собственности, следует из данных ЕГРЮЛа. Теперь оно принадлежит ООО «Индекс», которым, в свою очередь, владеет АО «Концерн производительных сил», указано там же. Учредители этого АО в ЕГРЮЛе не заявлены, но на конец 2025 г. 99,99% в нем принадлежало ООО «Лайфгрупп», единственным собственником которого является Михаил Полежаев, а оставшиеся 0,01% – гендиректору АО Денису Васендину, отмечается в пояснениях к бухгалтерской отчетности юрлица за 2025 г.

Ранее «Интел-руал» владели граждане Казахстана – Александра Лютикова (99%) и Айбек Баймахан (1%), которого СМИ связывали с Кайратом Итемгеновым – председателем наблюдательного совета казахстанской компании Aq Niet Group (управляет портфелем брендов в сфере ритейла и дистрибуции). То, что ранее «Республика» принадлежала Aq Niet Group, подтвердил «Ведомостям» и топ-менеджер крупной российской книжной сети.

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