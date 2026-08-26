Россияне стали массово скупать на онлайн-площадках товары с Человеком-пауком

На «Авито» особенно заметно вырос интерес к костюму Человека-паука: продажи детских моделей в период с 1 по 20 августа увеличились в 2,9 раза в сравнении с тем же периодом 2025 г., а взрослых – в 2,8, рассказал «Ведомостям» представитель этой платформы. Продажи игрушек с этим супергероем выросли в 2,8 раза, комиксов – в 2,6 раза. В этой оценке учтены продажи как «новых» товаров, так и б/у. Абсолютные показатели в пресс-службе «Авито» не привели. Детский костюм Человека-паука в среднем стоит на «Авито» 950 руб., взрослый – 2300 руб., игрушка с супергероем – 2000 руб., а комикс – 1700 руб.