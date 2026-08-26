Россияне стали массово скупать на онлайн-площадках товары с Человеком-пауком

Россияне стали массово скупать на онлайн-площадках товары с Человеком-паукомЭто произошло на фоне мировой премьеры новой части супергеройской франшизы
После выхода в мировой прокат фильма «Человек-паук. Новый день» продажи части категорий товаров, связанных с этим супергероем, кратно увеличились на онлайн-платформах, следует из данных «Авито» и Wildberries (есть в распоряжении «Ведомостей»).
На «Авито» особенно заметно вырос интерес к костюму Человека-паука: продажи детских моделей в период с 1 по 20 августа увеличились в 2,9 раза в сравнении с тем же периодом 2025 г., а взрослых – в 2,8, рассказал «Ведомостям» представитель этой платформы. Продажи игрушек с этим супергероем выросли в 2,8 раза, комиксов – в 2,6 раза. В этой оценке учтены продажи как «новых» товаров, так и б/у. Абсолютные показатели в пресс-службе «Авито» не привели. Детский костюм Человека-паука в среднем стоит на «Авито» 950 руб., взрослый – 2300 руб., игрушка с супергероем – 2000 руб., а комикс – 1700 руб.
Из массовых категорий товаров на Wildberries продажи карнавальных масок Человека-паука в натуральном выражении выросли за тот же период в 2,4 раза, постельного белья и боди с этим персонажем – в два раза, карнавальных костюмов – в 1,9 раза, сообщил «Ведомостям» представитель этого маркетплейса. Абсолютные показатели в пресс-службе Wildberries также не предоставили. В Ozon от комментариев отказались.
Мировая премьера четвертой части кинофраншизы «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли состоялась 31 июля. В легальный российский прокат этот фильм не выходил, но часть кинотеатров показывают его по схеме «предсеансового обслуживания». Из-за совпадения с премьерой российской сказки «Последний богатырь. Колобок» дистрибутор «Атмосфера кино» и Ассоциация владельцев кинотеатров попросили киносети перенести старт теневого проката голливудского релиза на 20 августа. Лидерами по сборам в кинотеатрах за уик-энд 20–23 августа стали пиратские релизы во главе с блокбастером «Человек-паук: Новый день», писало ранее отраслевое издание «БК медиа». Их приблизительные сборы за указанный период достигли 981 млн руб. Общая касса топ-20 релизов за уик-энд с 20–23 августа в России, по оценке «БК медиа», составила 1,2 млрд руб.
Бренд «Человек-паук» исторически силен в России и сейчас российские зрители продолжают соприкасаться с мировыми маркетинговыми кампаниями, связанными с этим персонажем, поясняет гендиректор Megalicense Захар Назаренко.
Зарубежная маркетинговая кампания сработала на россиян в первую очередь через соцсети, считает гендиректор креативного агентства Lavry Андрей Червонский. Целевая аудитория этого персонажа сейчас – это в основном подростковая и молодежная аудитория, также отмечает он.
Тем не менее существенная часть представленной в России продукции с «Человеком-пауком» ввозится по параллельному импорту или представляет собой контрафакт, произведенный пиратами, говорит Назаренко из Megalicense. Игрушки и другие сопутствующие товары под брендами Spider-Man разрешены к параллельному импорту, следует из перечня Минпромторга.