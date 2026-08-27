«Короче»-2026: похороны, плохие диагнозы и немного света

На недавно завершившемся фестивале «Окно в Европу» в Выборге председатель тамошнего жюри Павел Лунгин сетовал, что в программе мало социальных высказываний – у дебютантов в полном метре на «Короче» их не оказалось вообще, исключение – фильм «Совок», но в силу профессиональных кондиций его сложно рассматривать всерьез. В первую очередь молодых волнуют две темы: любовь и смерть. Первая больше, вторая меньше, но фильм-победитель, выбранный жюри, на теме смерти сосредоточен полностью. И название у него соответствующее: «Жизнь после смерти».