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«Короче»-2026: похороны, плохие диагнозы и немного света

Главной темой полнометражного конкурса фестиваля неожиданно стала смерть
Лариса Юсипова
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Калининграде прошел фестиваль «Короче», который в последние несколько лет состоит из двух больших конкурсов: короткометражек и дебютных полных метров. К сожалению, по азарту, искренности, неизбитости, да и просто профессиональным качествам конкурс полного метра в 2026-м сильно уступил короткому: довольно тонкие вещи здесь соседствовали с обидными ляпами и даже весьма откровенным кринжем.

На недавно завершившемся фестивале «Окно в Европу» в Выборге председатель тамошнего жюри Павел Лунгин сетовал, что в программе мало социальных высказываний – у дебютантов в полном метре на «Короче» их не оказалось вообще, исключение – фильм «Совок», но в силу профессиональных кондиций его сложно рассматривать всерьез. В первую очередь молодых волнуют две темы: любовь и смерть. Первая больше, вторая меньше, но фильм-победитель, выбранный жюри, на теме смерти сосредоточен полностью. И название у него соответствующее: «Жизнь после смерти».

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