Группа «Сафмар» раскрыла детали иска к Forbes

В октябре Forbes сообщил со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. Группа «Сафмар» назвала этот материал откровенной ложью и дискредитацией, а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. АО «АС рус медиа» подало иск против «Сафмара» с требованием признать это заявление не соответствующим действительности и порочащим репутацию, а также опубликовать опровержение на официальном сайте компании.