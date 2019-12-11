Группа «Сафмар» раскрыла детали иска к Forbes
Группа «Сафмар» в иске к издателю российского Forbes потребовала удалить статью о долгах компаний, связанных с семьей ее основного владельца Михаила Гуцериева, рассказал «Ведомостям» представитель группы. Компания считает, что при подготовке статьи были нарушены базовые принципы объективности и достоверности распространяемой информации, и хочет, чтобы публикации была дана юридическая оценка.
«Сафмар» и Гуцериев подали иск к АО «АС рус медиа» 10 декабря. В Forbes заявили, что это позволит «в цивилизованной форме» разрешить все разногласия между ними.
В октябре Forbes сообщил со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. Группа «Сафмар» назвала этот материал откровенной ложью и дискредитацией, а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. АО «АС рус медиа» подало иск против «Сафмара» с требованием признать это заявление не соответствующим действительности и порочащим репутацию, а также опубликовать опровержение на официальном сайте компании.