Группа «Сафмар» подала в суд на издателя Forbes

В конце октября АО «АС рус медиа» подало иск против «Сафмара» с требованием признать не соответствующим действительности и порочащим репутацию заявление о якобы коррумпированности журналистов Forbes. В иске издание требует, чтобы «Сафмар» разместил на своем официальном сайте текст с опровержением и компенсировал расходы на проведение экспертизы заявления и на судебную пошлину (всего около 100 000 руб.).