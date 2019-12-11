Группа «Сафмар» подала в суд на издателя Forbes
АО «Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев подали иск в Арбитражный суд Москвы к издателю российского журнала Forbes – АО «АС рус медиа», следует из картотеки суда.
Иск был подан 10 декабря. Суть требований «Сафмара» и Гуцериева не раскрывается. «Ведомости» направили запрос компании.
В Forbes сообщили «Ведомостям», что еще не видели иска «Сафмара». Издание считает, что через суд они смогут «в цивилизованной форме» разрешить все разногласия.
В октябре Forbes написал со ссылкой на источники и открытые данные, что общий долг компаний, связанных с семьей Гуцериева, почти достиг 1 трлн руб. ($15 млрд). За три последние года объем их долгов вырос почти вдвое, он может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечало издание.
Группа «Сафмар» назвала этот материал откровенной ложью и дискредитацией, а также обвинила журналистов издания в коррумпированности. Представитель Forbes ответил, что подобные заявления неприемлемы и «Сафмару» была дана возможность представить свою развернутую позицию в тексте.
В конце октября АО «АС рус медиа» подало иск против «Сафмара» с требованием признать не соответствующим действительности и порочащим репутацию заявление о якобы коррумпированности журналистов Forbes. В иске издание требует, чтобы «Сафмар» разместил на своем официальном сайте текст с опровержением и компенсировал расходы на проведение экспертизы заявления и на судебную пошлину (всего около 100 000 руб.).