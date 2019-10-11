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Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей

Общий долг компаний, связанных с семьей бизнесмена Михаила Гуцериева и его племянника Микаила Шишханова, составляет почти 1 трлн руб. ($15 млрд), сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

Среди крупнейших кредиторов семьи бизнесмена: банк «Траст», которому, по данным источников, племянник Гуцериева должен 320 млрд руб., и Сбербанк, которому семья должна $5 млрд (325 млрд руб.). Кроме этого, 7 октября Сбербанк одобрил группе «Сафмар» Гуцериева кредит на сумму более $1 млрд для модернизации Афипского НПЗ. Купленный Гуцериевым Афипский НПЗ должен Сбербанку более 170 млрд руб., писал РБК. Кроме того, компания «Русснефть», подконтрольная семье, должна ВТБ 77 млрд руб. Также компании бизнесмена должны еще нескольким банкам, но сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб. Источник Forbes в окружении Гуцериева говорит, что долг Афипского НПЗ бизнесмен за собой не признает. «Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.

Михаил Гуцериев – председатель совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть». За три года долги структур семьи выросли почти в два раза, их объем может составлять 1% от активов всей банковской системы, отмечает издание. В 2018 г. семья Гуцериевых (Михаил Гуцериев, его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев и племянники Билан Ужахов и Микаил Шишханов) заняла первую строчку богатейших семей России по версии Forbes. Совокупное состояние членов семьи оценили в $5,97 млрд.