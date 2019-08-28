Семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей России по версии Forbes
Семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет рейтинг богатейших российских семей, сообщает Forbes. Состояние бизнесмена и его близких журнал оценил в $5,65 млрд, за прошедший год оно сократилось на $320 млн. При этом состояние сына Гуцериева Саида увеличилось вдвое, так как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев – доли в нефтяных компаниях и ритейлере «М.Видео», отмечает Forbes.
На втором месте рейтинга богатейших российских семей находятся Ротенберги. Суммарно состояние братьев Аркадия («Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Минудобрения», TPS Avia, «СМП банк») и Бориса («СМП банк», «Газпром бурение»), а также сына Аркадия Игоря и дочери Лилии оценивается в $5,18 млрд. На третьей строчке рейтинга расположилась семья Шаймиевых («ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», ТГК-16). Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили состояние на $320 млн до $2,8 млрд. В топ-10 самых богатых российских семей также включены семья Гапонцевых (IPG Photonics) с состоянием в $2 млрд, Евтушенковы (АФК «Система») с $1,94 млрд, Рахимкуловы (Kafijat) с $1,89 млрд, Линники («Мираторг») с $1,6 млрд, Саркисовы («РЕСО-гарантия») с $1,6 млрд, Бажаевы («Русская платина», «Альянс алтын», Forte Village) c $1,51 млрд и Михайловы (группа «Черкизово») с $1,16 млрд.
В этом году Forbes установил порог отсечения в $1,16 млрд. Те семьи, что не смогли его преодолеть, не были включены в рейтинг. Как отмечает Forbes, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, содержащиеся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы, а оценки состояний семей Шамаловых («Сибур», банк «Россия») и Зубицких (группа «Кокс») составили менее $1 млрд.
Миллиардеры какого столетия оказались успешнее
Состояние: $331 млрд.
Американский предприниматель и первый официальный долларовый миллиардер.
Рокфеллер основал компанию Standard Oil в 1870 и управлял ею до пенсии. Спрос на керосин и бензин рос, вместе с ним росло и богатство Рокфеллеров. Джон Дэвисон стал самым богатым человеком в мире, его состояние на момент смерти составляло $1,4 млрд, или 1,54 % ВВП США
Состояние: $321 млрд.
Сталелитейный магнат начала прошлого века.
Карнеги сделал свое состояние на металлургии в США. В этом ему помогло инновационное и дешевое массовое производство стальных рельсов для железнодорожного транспорта. В 1901 г. Карнеги продал свой бизнес J.P. Morgan за рекордные $480 млн, что составляет около $400 млрд в наши дни
Состояние: $238 млрд.
Судоходный и железнодорожный магнат, который построил Центральный вокзал Нью-Йорка.
В 16 лет мать дала Корнелиусу в долг $100, на эти деньги он купил свою первую баржу. Вандербильт перевозил пассажиров со Статен-Айленда на Манхэттен за 18 центов и к концу года вернул семье свыше тысячи долларов. К 45 годам Вандербильт преобладал в пароходном бизнесе и начал перехватывать управление близлежащими железными дорогами. Современники называли Корнелиуса «железнодорожным королем»
Состояние: $213 млрд.
Создатель Microsoft, благотворитель.
Ради программирования Гейтс бросил Гарвард и в 1975 г. основал Microsoft. Настоящий успех пришел через пять лет, когда IBM решила выпустить свой первый персональный компьютер. Компания многие годы доминировала на рынке, а сам Гейтс возглавлял список Forbes с 1995 по 2007 г.
Состояние: $210 млрд.
Римский генерал-политик, который подавил восстание Спартака.
Во время диктатуры Суллы Красс обогатился за счет проскрипций (список лиц вне закона). Он задешево скупал конфискованное имущество людей, объявленных врагами государства. Позже он занимался инвестициями в недвижимость, благодаря чему стал одним из богатейших людей Римской республики
Состояние: $169 млрд.
Торговец, который инвестировал в нью-йоркскую недвижимость.
Астор держал в своих руках торговлю пушниной вокруг Великих озер в Америке. Во время войны 1812 г. его предприятия по торговле мехом были разрушены, и через несколько лет Астор присоединился к контрабандной торговле опиумом
Состояние: $116 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Отказавшись от поста вице-президента хедж-фонда, он открыл книжный магазин и стал богатейшим человеком планеты.
В старших классах Безос подрабатывал в McDonald’s. Но жарить картошку ему не нравилось, и он организовал собственный бизнес: открыл образовательный лагерь Dream Institute для подростков, где упор делался на изучение литературы – от Толкиена до Хайнлайна. Ему удалось набрать шесть учеников, среди них были его брат и сестра
Состояние: $93 млрд.
Один из крупнейших в мире инвесторов, председатель Berkshire Hathaway Inc., известный своей бережливостью (по стандартам миллиардеров).
В 2010 г. Баффетт объявил о передаче своего состояния пяти благотворительным фондам. Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением семьи Гейтс. На сегодня это самый щедрый акт благотворительности в истории человечества
Состояние: $89,6 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Семья бизнесмена Бернара Арно и его группа LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, объявили, что выделят 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери
Состояние: $72,5 млрд (данные Bloomberg на 23 мая 2019 г.).
Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook.
Владея 24% акций компании Facebook Inc, Цукерберг стал самым молодым в истории миллиардером. В базе данных Facebook Цукерберг числится четвертым зарегистрированным пользователем (первые три являются тестовыми)