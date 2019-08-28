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Семья Гуцериевых возглавила рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

Семья основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева пятый год подряд возглавляет рейтинг богатейших российских семей, сообщает Forbes. Состояние бизнесмена и его близких журнал оценил в $5,65 млрд, за прошедший год оно сократилось на $320 млн. При этом состояние сына Гуцериева Саида увеличилось вдвое, так как отец передал ему долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам Гуцериев – доли в нефтяных компаниях и ритейлере «М.Видео», отмечает Forbes.

На втором месте рейтинга богатейших российских семей находятся Ротенберги. Суммарно состояние братьев Аркадия («Стройгазмонтаж», «Мостотрест», «Минудобрения», TPS Avia, «СМП банк») и Бориса («СМП банк», «Газпром бурение»), а также сына Аркадия Игоря и дочери Лилии оценивается в $5,18 млрд. На третьей строчке рейтинга расположилась семья Шаймиевых («ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», ТГК-16). Сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год увеличили состояние на $320 млн до $2,8 млрд. В топ-10 самых богатых российских семей также включены семья Гапонцевых (IPG Photonics) с состоянием в $2 млрд, Евтушенковы (АФК «Система») с $1,94 млрд, Рахимкуловы (Kafijat) с $1,89 млрд, Линники («Мираторг») с $1,6 млрд, Саркисовы («РЕСО-гарантия») с $1,6 млрд, Бажаевы («Русская платина», «Альянс алтын», Forte Village) c $1,51 млрд и Михайловы (группа «Черкизово») с $1,16 млрд.

В этом году Forbes установил порог отсечения в $1,16 млрд. Те семьи, что не смогли его преодолеть, не были включены в рейтинг. Как отмечает Forbes, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, содержащиеся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы, а оценки состояний семей Шамаловых («Сибур», банк «Россия») и Зубицких (группа «Кокс») составили менее $1 млрд.

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