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Статья опубликована в № 4937 от 08.11.2019 под заголовком: Компания недели: «Сафмар»

Вопросы к «Сафмару» без ответов

Группа Михаила Гуцериева не называет сумму общего долга, но на внешние оценки в 1 трлн рублей реагирует крайне нервно

«Это хорошая сделка!» – прокомментировал председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов соглашение на 135 млрд руб. об урегулировании претензий с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева. Принадлежащие ЦБ «Траст» и банк «ФК Открытие» договорились с «Сафмаром», что группа выкупит у «Траста» ряд активов на 94 млрд руб., еще 41 млрд руб. вернутся банкам за счет повышения дивидендов «Русснефти», 47% которой принадлежат «Сафмару», а 25% привилегированных акций и 3,6% обыкновенных – у «Траста», сообщала компания. 35 млрд руб. «Сафмар» перечислит уже в этом году, полный расчет должен произойти в 2024 г. Также «Сафмар» отказывается от исковых требований к «Трасту» и «ФК Открытие» на 31 млрд руб., а те, в свою очередь, обязуются не предъявлять никаких требований в суде акционерам и топ-менеджерам «Сафмара» по сделкам и транзакциям из соглашения.

Требования у банка непрофильных активов и «ФК Открытие» к группе «Сафмар» образовались в связи с санацией Бинбанка и «Рост банка» в 2017 г. Бинбанк (59,7% акций) контролировал племянник Гуцериева Микаил Шишханов, у самого Гуцериева было 36,4%, «Рост банк» принадлежал Шишханову, который сам обратился за помощью в ЦБ. Предварительные расходы на санацию группы Бинбанка регулятор оценил в 250–350 млрд руб., впоследствии оценка выросла до 350–370 млрд. Шишханов с Гуцериевым первыми из бывших собственников санируемых банков передали в компенсацию этих расходов свои активы. В том числе те, которые «Сафмар» теперь планирует выкупить обратно. Подобное соглашение об урегулировании претензий тоже стало первым (во всяком случае, о других не известно).

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Комментарии
tregubovdmitry
06:43 08.11.2019
Когда ты должен банку 1 млн рублей - это твоя проблема. Когда ты должен банку 1 трлн рублей - это проблема банка.
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