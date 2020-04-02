Instagram и Whatsapp перестали загружать медиафайлы

Основные жалобы пользователей связаны с загрузкой медиафайлов в эти приложения и социальные сети. Пользователи Whatsapp и мессенджера Facebook отмечают проблемы с отправкой и получением сообщений, Instagram — c лентой новостей и Stories. Нагрузка на социальные сети и мессенджеры выросла после введения в странах мира ограничительных мер из-за коронавируса и режима изоляции.