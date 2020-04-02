Instagram и Whatsapp перестали загружать медиафайлы
В Twitter-аккаунте службы отслеживания сбоев сообщается, что проблемы с Whatsapp, Facebook и мессенджером этой социальной сети были появились в ночь на 2 апреля (0:00 мск), сбои с загрузкой в Instagram наблюдались уже в конце среды, 1 апреля.
Основные жалобы пользователей связаны с загрузкой медиафайлов в эти приложения и социальные сети. Пользователи Whatsapp и мессенджера Facebook отмечают проблемы с отправкой и получением сообщений, Instagram — c лентой новостей и Stories. Нагрузка на социальные сети и мессенджеры выросла после введения в странах мира ограничительных мер из-за коронавируса и режима изоляции.
По данным Всемирной организации здравоохранения на 1 апреля, в мире зафиксировано 823 626 случаев заражения коронавирусом, скончались 40 598 заболевших. В России зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались. Большая часть регионов страны ввела на своих территориях так называемый режим самоизоляции, при котором нельзя без нужды покидать свои жилища.