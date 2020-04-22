Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

По данным отчета, доходы стримингового сервиса в первом квартале выросли до $5,77 млрд ($4,52 млрд в тот же период 2019 г.). Чистая прибыль увеличилась до $709 млн (с $344 млн в 2019 г.). Компания предоставляет услуги потокового вещания почти в 200 странах, в том числе — в России. С 2013 г. Netflix производит собственные фильмы, сериалы и передачи. В январе компания сообщала, что у нее более 167 млн подписчиков в мире, из них 100 млн – за пределами США. По подсчетам Telecom Daily, Netflix по итогам 2019 г. занял 4% рынка видеосервисов в России и вошел в топ-10 игроков рынка.