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Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

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Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн). Об этом свидетельствуют данные опубликованной компанией отчетности.

Netflix отмечает, что полученный результат вдвое больше, чем собственный прогноз компании. Компания планировала по итогам первого квартала получить около 7 млн новых подписчиков. В сообщении для акционеров, которым сопровождается отчет компании, указывается, что это «временный этап увеличения числа просмотров и роста количества пользователей». Большая часть роста абонентов произошла за пределами Северной Америки. Netflix добавила почти 7 миллионов подписчиков в Европе и на Ближнем Востоке, 2,9 миллиона в Латинской Америке и 3,6 миллиона в Азии. В США и Канаде — 2,3 миллиона новых платных подписчиков.

Аналогичный рост наблюдается и у других «сервисов домашних развлечений», говорится в сообщении. Компания указывает, что рост подписной базы «сводится на нет из-за укрепления курса доллара США». Курс доллара оказывает давление «на нашу выручку во всем мире», уточняет компания. Netflix предупреждает о возможном сокращении просмотров и подписчиков по мере отмены запретов и ограничений, введенных в странах мира из-за пандемии коронавируса.

По данным отчета, доходы стримингового сервиса в первом квартале выросли до $5,77 млрд ($4,52 млрд в тот же период 2019 г.). Чистая прибыль увеличилась до $709 млн (с $344 млн в 2019 г.). Компания предоставляет услуги потокового вещания почти в 200 странах, в том числе — в России. С 2013 г. Netflix производит собственные фильмы, сериалы и передачи. В январе компания сообщала, что у нее более 167 млн подписчиков в мире, из них 100 млн – за пределами США. По подсчетам Telecom Daily, Netflix по итогам 2019 г. занял 4% рынка видеосервисов в России и вошел в топ-10 игроков рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных