Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн). Об этом свидетельствуют данные опубликованной компанией отчетности.
Netflix отмечает, что полученный результат вдвое больше, чем собственный прогноз компании. Компания планировала по итогам первого квартала получить около 7 млн новых подписчиков. В сообщении для акционеров, которым сопровождается отчет компании, указывается, что это «временный этап увеличения числа просмотров и роста количества пользователей». Большая часть роста абонентов произошла за пределами Северной Америки. Netflix добавила почти 7 миллионов подписчиков в Европе и на Ближнем Востоке, 2,9 миллиона в Латинской Америке и 3,6 миллиона в Азии. В США и Канаде — 2,3 миллиона новых платных подписчиков.
Аналогичный рост наблюдается и у других «сервисов домашних развлечений», говорится в сообщении. Компания указывает, что рост подписной базы «сводится на нет из-за укрепления курса доллара США». Курс доллара оказывает давление «на нашу выручку во всем мире», уточняет компания. Netflix предупреждает о возможном сокращении просмотров и подписчиков по мере отмены запретов и ограничений, введенных в странах мира из-за пандемии коронавируса.
По данным отчета, доходы стримингового сервиса в первом квартале выросли до $5,77 млрд ($4,52 млрд в тот же период 2019 г.). Чистая прибыль увеличилась до $709 млн (с $344 млн в 2019 г.). Компания предоставляет услуги потокового вещания почти в 200 странах, в том числе — в России. С 2013 г. Netflix производит собственные фильмы, сериалы и передачи. В январе компания сообщала, что у нее более 167 млн подписчиков в мире, из них 100 млн – за пределами США. По подсчетам Telecom Daily, Netflix по итогам 2019 г. занял 4% рынка видеосервисов в России и вошел в топ-10 игроков рынка.