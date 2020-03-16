Netflix заработал больше 1 млрд рублей в России
Американский Netflix по итогам 2019 г. занял 4% рынка видеосервисов в России и вошел в топ-10 игроков, подсчитал Telecom Daily. Совокупно доходы легальных видеосервисов в 2019 г. выросли на 45% до 27 млрд руб., считают аналитики. Получается, Netflix мог заработать больше 1 млрд руб.
Это первая известная оценка доходов Netflix в России. По оценке Telecom Daily, доля этого американского сервиса на российском рынке сопоставима с долей «Кинопоиска» (4%, принадлежит «Яндексу») и Amediateka (5%). Тот же «Кинопоиск» недавно сообщил, что у этого сервиса уже больше 1 млн платящих зрителей. У Netflix в России около 200 000 подписчиков, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: у американского сервиса гораздо более дорогая подписка, чем у того же «Кинопоиска» объясняет он. По оценке Telecom Daily, благодаря различным промоакциям в среднем в месяц пользователи «Кинопоиска» платят 270 руб., а российские пользователи Netflix – около 700 руб.
Данные о доходах Netflix аналитики получили благодаря данным зарубежных аналитиков, у которых есть доступ к внутренней информации этого сервиса, опросу российских пользователей видеосервисов, а также путем изучения данных банков о платежах в пользу тех или иных сервисов, объяснил Кусков.
Всего у Netflix больше 167 млн подписчиков в мире, из них 100 млн – за пределами США, сообщала в январе компания.
Крупнейшим видеосервисом в России остается Ivi (23% рынка), указывает Telecom Daily, за ним следуют Okko (15%) и YouTube (11%). Самым быстрорастущим видеосервисом в России в 2019 г. стал Start, запущенный командой продюсерской студии Yellow, Black & White, доходы этого онлайн-кинотеатра выросли по сравнению с 2018 г. в 3,5 раза и сейчас он занимает 2% рынка, подсчитал Telecom Daily.