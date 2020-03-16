Netflix заработал больше 1 млрд рублей в России

Это первая известная оценка доходов Netflix в России. По оценке Telecom Daily, доля этого американского сервиса на российском рынке сопоставима с долей «Кинопоиска» (4%, принадлежит «Яндексу») и Amediateka (5%). Тот же «Кинопоиск» недавно сообщил, что у этого сервиса уже больше 1 млн платящих зрителей. У Netflix в России около 200 000 подписчиков, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: у американского сервиса гораздо более дорогая подписка, чем у того же «Кинопоиска» объясняет он. По оценке Telecom Daily, благодаря различным промоакциям в среднем в месяц пользователи «Кинопоиска» платят 270 руб., а российские пользователи Netflix – около 700 руб.