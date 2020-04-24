Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

«Трансперенси интернешнл» поддержала журналистов «Ведомостей»

Ведомости

Некоммерческая организация «Трансперенси интернешнл Россия» выразила поддержку журналистам «Ведомостей». «Действия и. о. главного редактора [Андрея Шмарова] нарушают правила работы редакции, лишают ее читателей источника, которому они доверяют», – говорится в заявлении НКО.

При разных главных редакторах издание управлялось в соответствии с «Догмой» – строгим этическим кодексом, отмечается в сообщении «Трансперенси интернешнл». Независимость в освещении любого события всегда была основным принципом работы «Ведомостей», а публикации в газете всегда были «заметными и имели резонанс в обществе», продолжила организация. «Мы надеемся, что, несмотря на кризис последних дней, коллективу удастся отстоять свою независимость, защитить принципы своей работы и репутацию, которую он зарабатывал годами», – говорится в заявлении.

В конце марта исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это произошло после того, как редакции было объявлено о том, что АО «Бизнес ньюс медиа», издающее газету «Ведомости», приобретают бизнесмены Константин Зятьков и Алексей Голубович. Сделка еще не закрыта, формально актив остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Однако ранее Кудрявцев утверждал, что оперативное управление бизнесом уже передано будущим владельцам.

Новые «Ведомости»

Как и почему меняется редакционная политика и деградирует качественное СМИ

Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле конфликт усилился. Шмаров объяснил смену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». Два дня назад он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».

В начале апреля заместители главного редактора Борис Сафронов, Александр Губский, Дмитрий Симаков, Кирилл Харатьян и Филипп Стеркин написали письмо Зятькову и Голубовичу с требованием освободить Шмарова от должности и. о. главного редактора. Зятьков в ответном письме уведомил, что сменить главного редактора может только совет директоров, который сформируют после закрытия сделки.

Происходящее в «Ведомостях» дважды комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил о недопустимости цензуры. По словам Пескова, Кремль заинтересован в сохранении «Ведомостей». Поддержку журналистам ранее выразил телеканал «Дождь».

Ранее по теме: «Цензура недопустима». Песков заявил, что Кремль заинтересован в сохранении «Ведомостей»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных