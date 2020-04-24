Телеканал «Дождь» выразил поддержку журналистам «Ведомостей»

Внутриредакционный конфликт не имеет никакого отношения к дискуссии о редакционной политике «Ведомостей», считает телеканал. По мнению «Дождя», происходящее является давлением на журналистику и притеснением свободы слова. «На этот раз мы стали свидетелями неприкрытой и топорной цензуры: снятые тексты, измененные заголовки и запретные темы», — отметил «Дождь», добавив, что практика вмешательства собственника в редакционную политику «порочна и уже давно не актуальна». Читатели самостоятельно выбирают материалы, которые им интересны, «в том числе, голосуя за это рублем». По мнению «Дождя», кто бы ни стал собственником «Ведомостей», он должен руководствоваться интересами читателей, оплачивающих работу редакции, «покупая газету, подписки, размещая рекламу».