Телеканал «Дождь» выразил поддержку журналистам «Ведомостей»
Телеканал «Дождь» выразил поддержку и солидарность журналистам «Ведомостей». Свобода слова — не условность и не пустой звук, а гарантия человеческой безопасности, говорится в обращении телеканала: «На наших глазах происходит уничтожение репутации, коллектива и самой газеты «Ведомости».
Внутриредакционный конфликт не имеет никакого отношения к дискуссии о редакционной политике «Ведомостей», считает телеканал. По мнению «Дождя», происходящее является давлением на журналистику и притеснением свободы слова. «На этот раз мы стали свидетелями неприкрытой и топорной цензуры: снятые тексты, измененные заголовки и запретные темы», — отметил «Дождь», добавив, что практика вмешательства собственника в редакционную политику «порочна и уже давно не актуальна». Читатели самостоятельно выбирают материалы, которые им интересны, «в том числе, голосуя за это рублем». По мнению «Дождя», кто бы ни стал собственником «Ведомостей», он должен руководствоваться интересами читателей, оплачивающих работу редакции, «покупая газету, подписки, размещая рекламу».
В конце марта исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это произошло после того, как редакции было объявлено о том, что АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ), издающее газету «Ведомости», приобретают бизнесмены Константин Зятьков и Алексей Голубович. Сделка еще не закрыта, формально актив остается под контролем Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. Однако ранее Кудрявцев утверждал, что оперативное управление бизнесом уже передано будущим владельцам.
Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле конфликт усилился. Шмаров объяснил смену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». Два дня назад он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».
В начале апреля заместители главного редактора Борис Сафронов, Александр Губский, Дмитрий Симаков, Кирилл Харатьян и Филипп Стеркин написали письмо Зятькову и Голубовичу с требованием освободить Шмарова от должности и. о. главного редактора. Зятьков в ответном письме уведомил, что сменить главного редактора может только совет директоров, который сформируют после закрытия сделки.