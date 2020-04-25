Совет по правам человека высказался в поддержку сотрудников «Ведомостей»
Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов при президентском Совете по правам человека (СПЧ) выступила в поддержку сотрудников «Ведомостей». Действия и. о. главного редактора Андрея Шмарова, который снял с сайта колонку про «Роснефть» и запретил журналистам ссылаться на опросы «Левада-центра», являются актом цензуры, прямо запрещенной Конституцией и законом о СМИ, говорится в заявлении.
В нем также отмечается, что устав «Ведомостей» предусматривает возможность выдвижения коллективом кандидатур на должность главного редактора. «Коллектив выдвинул на этот пост главного редактора партнерских проектов "Ведомостей" Анфису Воронину. Собственники также имеют право выдвинуть кандидатуру, но утверждает ее совет директоров», – напомнил СПЧ.
В связи с этим члены постоянной комиссии требуют немедленно отозвать указания, противоречащие Конституции, и предоставить коллективу «Ведомостей» право участвовать в выдвижении кандидатуры главного редактора без давления со стороны собственников. Подписи под заявлением поставили председатель комиссии Павел Гусев, автор текста Леонид Никитинский, а также Николай Сванидзе, Ева Меркачева, Иван Засурский, Лев Амбиндер, Александр Асмолов и др.
В конце марта исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей» был назначен Андрей Шмаров. Это произошло после того, как редакции было объявлено о том, что АО «Бизнес ньюс медиа», издающее газету «Ведомости», приобретают бизнесмены Константин Зятьков и Алексей Голубович. Сделка еще не закрыта.
Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле конфликт усилился. Шмаров объяснил смену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». Несколько дней назад он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».