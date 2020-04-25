Совет по правам человека высказался в поддержку сотрудников «Ведомостей»

Конфликт журналистов «Ведомостей» со Шмаровым начался после первой встречи с коллективом из-за его ответов на некоторые принципиальные вопросы. В частности, он говорил, что готов предоставить новым владельцам «Ведомостей» возможность редактировать материалы в газете. После попытки Шмарова поменять заголовок к публикации о продаже «Роснефтью» активов в Венесуэле конфликт усилился. Шмаров объяснил смену заголовка на противоположный по смыслу тем, что тренировался работать в админке сайта. Через несколько дней Шмаров снял колонку Константина Сонина о «Роснефти» в разделе «Мнения». Несколько дней назад он запретил упоминать данные «Левада-центра» в материалах «Ведомостей».