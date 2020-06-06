«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык. Например, с развитием камер смартфонов и популяризацией соцсетей в 2014 г. в русском языке появилось слово «селфи». Многие новые слова со временем стали привычными, например такие, как «ретвитнуть» или «хайп».