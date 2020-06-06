«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Ко Дню русского языка, отмечаемого в России 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина, «Яндекс» составил рейтинг новых слов, ставших популярными за последние 10 лет. Рейтинг основан на данных поисковых запросов. В него вошли новые слова, запрос которых был чаще как минимум в 10 раз в данном году, чем в предыдущем.
В 2020 г. топ-3 составили такие слова, как «ауф» (выражает одобрение или восхищение в значении «круто», «класс»), «локдаун» (сокращение социальной активности из-за закрытия учреждений или запретов) и «падра» (встречается в хип-хоп песнях, «Яндекс» не объясняет его значение).
В 2019 г. в топ-3 входили «вислово» (слово из популярной песни, конкретного значения нет), «фудпорн» (изображение еды, возбуждающее аппетит) и «бумер» (представитель поколения бэби-бума).
Сквиши, бумер, эщкере — эти и другие новые слова искали пользователи в поиске в последние 10 лет. Ко Дню русского языка мы собрали их по годам pic.twitter.com/bb1WxEBHsS— Яндекс (@yandex) June 6, 2020
В 2018 г. топ-3 состоял из «сквиши» (мягкие антистресс-игрушки), «хайли лайкли» (от англ. «весьма вероятно») и «чуитс» (яркий стиль жизни).
Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык. Например, с развитием камер смартфонов и популяризацией соцсетей в 2014 г. в русском языке появилось слово «селфи». Многие новые слова со временем стали привычными, например такие, как «ретвитнуть» или «хайп».