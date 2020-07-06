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Песков прокомментировал обращение профсоюза к руководству «Ведомостей»

Ведомости

Кремль не имеет права и намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по обращению профсоюза редакций «Ведомостей» к новому собственнику издания Ивану Еремину и генеральному директору АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») Михаилу Нелюбину. Песков пожелал журналистам и собственникам «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению «таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на каком она это делала до сих пор».

Профсоюз редакций «Ведомостей» выдвинул Еремину и Нелюбину 12 требований, в их числе – прекращение практики блокировки доступа сотрудника к ресурсам «Ведомостей» и соблюдение «Догмы» (кодекса журналистов «Ведомостей»). «Во-первых, все зависит от кодекса, он везде разный и редакции работают по разным принципам», – сказал Песков насчет выдвинутого требования соблюдать «Догму».

Сделка по продаже БНМ компании «Саппорт», принадлежащей Еремину, была закрыта 29 мая. 15 июня совет директоров утвердил главным редактором Андрея Шмарова, с конца марта исполнявшего обязанности главного редактора. В знак протеста о своем уходе объявили несколько журналистов «Ведомостей», включая заместителей главного редактора Дмитрия Симакова, Бориса Сафронова, Филиппа Стеркина, Кирилла Харатьяна и Александра Губского.

Все заместители главного редактора увольняются из «Ведомостей»

Они уходят в знак протеста после назначения Шмарова

3 июня международная организация «Репортеры без границ» призвала Россию к исполнению международных обязательств, обеспечивающих защиту свободы мнений и самовыражения. В своем заявлении организация назвала Еремина бизнесменом, связанным с властью и российскими госкорпорациями, а покупку «Ведомостей» – влиянием Кремля на независимую прессу. Шмаров ранее говорил Reuters, что принимает решения о снятии или публикации материалов без инструкций со стороны каких-либо администраций.

В «Ведомостях» нет трудового конфликта, так как Нелюбин после смены руководства никого не уволил и не планирует это делать, заявил Еремин РБК в ответ на обращение профсоюза. При этом он сказал, что не считает, что есть смысл «вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в СМИ» и «поощрять капризы» профсоюзной организации.

Раскрытие возможного конфликта интересов: в выпуске материала участвовал Юрий Литвиненко, заместитель председателя профсоюза редакций «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных