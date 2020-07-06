Песков прокомментировал обращение профсоюза к руководству «Ведомостей»

Кремль не имеет права и намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по обращению профсоюза редакций «Ведомостей» к новому собственнику издания Ивану Еремину и генеральному директору АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») Михаилу Нелюбину. Песков пожелал журналистам и собственникам «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению «таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на каком она это делала до сих пор».