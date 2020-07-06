Песков прокомментировал обращение профсоюза к руководству «Ведомостей»
Кремль не имеет права и намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных СМИ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о позиции Кремля по обращению профсоюза редакций «Ведомостей» к новому собственнику издания Ивану Еремину и генеральному директору АО «Бизнес ньюс медиа» (БНМ, издатель «Ведомостей») Михаилу Нелюбину. Песков пожелал журналистам и собственникам «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению «таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на каком она это делала до сих пор».
Профсоюз редакций «Ведомостей» выдвинул Еремину и Нелюбину 12 требований, в их числе – прекращение практики блокировки доступа сотрудника к ресурсам «Ведомостей» и соблюдение «Догмы» (кодекса журналистов «Ведомостей»). «Во-первых, все зависит от кодекса, он везде разный и редакции работают по разным принципам», – сказал Песков насчет выдвинутого требования соблюдать «Догму».
Сделка по продаже БНМ компании «Саппорт», принадлежащей Еремину, была закрыта 29 мая. 15 июня совет директоров утвердил главным редактором Андрея Шмарова, с конца марта исполнявшего обязанности главного редактора. В знак протеста о своем уходе объявили несколько журналистов «Ведомостей», включая заместителей главного редактора Дмитрия Симакова, Бориса Сафронова, Филиппа Стеркина, Кирилла Харатьяна и Александра Губского.
3 июня международная организация «Репортеры без границ» призвала Россию к исполнению международных обязательств, обеспечивающих защиту свободы мнений и самовыражения. В своем заявлении организация назвала Еремина бизнесменом, связанным с властью и российскими госкорпорациями, а покупку «Ведомостей» – влиянием Кремля на независимую прессу. Шмаров ранее говорил Reuters, что принимает решения о снятии или публикации материалов без инструкций со стороны каких-либо администраций.
В «Ведомостях» нет трудового конфликта, так как Нелюбин после смены руководства никого не уволил и не планирует это делать, заявил Еремин РБК в ответ на обращение профсоюза. При этом он сказал, что не считает, что есть смысл «вступать в полемику со своими же сотрудниками через публикации в СМИ» и «поощрять капризы» профсоюзной организации.
Раскрытие возможного конфликта интересов: в выпуске материала участвовал Юрий Литвиненко, заместитель председателя профсоюза редакций «Ведомостей».