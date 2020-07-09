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«Газпром-медиа» стал единственным владельцем издательского дома «Семь дней»

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«Газпром-медиа» выкупил у основателя издательского дома «Семь дней» Дмитрия Бирюкова 24,99% акций. Об этом РБК рассказал сам бизнесмен. В результате сделки медиахолдинг стал единственным владельцем издательства. 74,99% ИД «Семь дней» «Газпром-медиа» купил еще в 2001 г.

«У издательства должен был остаться один собственник – либо я, либо «Газпром-медиа», который бы единолично управлял этим бизнесом и финансировал его», – сказал Бирюков. Он отказался назвать сумму сделки. По его словам, решение о продаже было принято еще в декабре 2019 г. В пресс-службе «Газпром-медиа» подтвердили информацию о сделке.

Издательский дом «Семь дней» выпускает одноименный телегид и ежемесячные журналы о знаменитостях «Караван историй» и «Коллекция Караван историй». Средняя аудитория одного номера еженедельника «Семь дней» в декабре 2019 – апреле 2020 г., по данным Mediascope, составляла 1,79 млн россиян старше 16 лет, проживающих в крупных городах, аудитория «Каравана историй» – 1,7 млн человек, «Коллекции Караван историй» – 694 000 читателей. Ежемесячная аудитория сайта 7days.ru, общего для всех проектов издательского дома, на мобильных устройствах и десктопах в апреле этого года оценивалась в 5 млн человек старше 12 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных