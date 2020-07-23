СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат
Российские СМИ попросили руководителя Роскомнадзора Андрея Липова объяснить, почему ведомство выписывает штрафы за гиперссылки на страницы, где есть мат. Об этом говорится в письме на имя Липатова (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Журналисты считают, что такой подход Роскомнадзора противоречит российскому законодательству, в котором нет запрета размещать ссылки на ресурсы с матом в материалах.
В письме говорится, что таким образом СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом: «СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит». Авторы документа предполагают, что нецензурную брань на сторонних сайтах могут оставлять специально уже после публикации гиперссылки на этот сайт, таким образом «подводя СМИ под штраф». Подобная практика также ущемляет права журналистов, так как заставляет их не только отказываться от размещения информации, но и тратить время на перепроверку опубликованных ранее ссылок, указано в письме.
Письмо подписали руководители 23 СМИ. В том числе главный редактор «Дождя», «МБХ медиа», Znak.com «Новой газеты», «Открытых медиа», «Эха Москвы», Forbes и руководители таких региональных изданий как «Тайга.инфо», «ТВ2», «7×7», 66.ру и другие.