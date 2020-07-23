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СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

Ведомости

Российские СМИ попросили руководителя Роскомнадзора Андрея Липова объяснить, почему ведомство выписывает штрафы за гиперссылки на страницы, где есть мат. Об этом говорится в письме на имя Липатова (копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Журналисты считают, что такой подход Роскомнадзора противоречит российскому законодательству, в котором нет запрета размещать ссылки на ресурсы с матом в материалах.

В письме говорится, что таким образом СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом: «СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит». Авторы документа предполагают, что нецензурную брань на сторонних сайтах могут оставлять специально уже после публикации гиперссылки на этот сайт, таким образом «подводя СМИ под штраф». Подобная практика также ущемляет права журналистов, так как заставляет их не только отказываться от размещения информации, но и тратить время на перепроверку опубликованных ранее ссылок, указано в письме.

Письмо подписали руководители 23 СМИ. В том числе главный редактор «Дождя», «МБХ медиа», Znak.com «Новой газеты», «Открытых медиа», «Эха Москвы», Forbes и руководители таких региональных изданий как «Тайга.инфо», «ТВ2», «7×7», 66.ру и другие.

Ранее по теме: Руководители СМИ попросили Жарова разъяснить штрафы за ссылки на страницы с матом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных