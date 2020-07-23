СМИ попросили Роскомнадзор объяснить штрафы за ссылки на мат

В письме говорится, что таким образом СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом: «СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит». Авторы документа предполагают, что нецензурную брань на сторонних сайтах могут оставлять специально уже после публикации гиперссылки на этот сайт, таким образом «подводя СМИ под штраф». Подобная практика также ущемляет права журналистов, так как заставляет их не только отказываться от размещения информации, но и тратить время на перепроверку опубликованных ранее ссылок, указано в письме.