Руководители СМИ попросили Жарова разъяснить штрафы за ссылки на страницы с матом
Руководители 12 изданий, включая газету «Ведомости», телеканал «Дождь», Forbes.ru «Новую газету» и радиостанцию «Эхо Москвы», написали письмо главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить штрафы за гиперссылки на страницы, содержащие нецензурную лексику. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей».
В нем говорится, что материалы изданий могут содержать гиперссылку на стороннюю страницу в интернете в качестве источника информации. Речь идет об аккаунтах пользователей в соцсетях, видеохостингах, а также сайтах, которые не имеют регистрации СМИ. Эти гиперссылки различные СМИ указывают для того, чтобы читатель мог сам ознакомиться с первоисточником. В свою очередь у этих источников информации могут быть нецензурные комментарии. Такой комментарий может появиться на странице уже после того, как СМИ разместило гиперссылку на него, обращают внимание авторы письма.
Закон о СМИ запрещает распространять материалы, содержащие нецензурную брань. Роскомнадзор, обнаружив у СМИ ссылку на страницу, содержащую нецензурную брань, может составить на издание протокол об административном правонарушении по ст. 13.21 КоАП. В итоге юрлицо-СМИ могут оштрафовать от 20 000 до 200 000 руб.
Этот подход противоречит российскому законодательству, считают авторы письма: «СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом». Они подчеркнули, что СМИ не могут размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит.
В письме указывается, что по ст. 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности, если его вина в правонарушении установлена. Однако вины СМИ за содержание материала стороннего интернет-сайта нет, считают авторы. «Осуществлять постоянный контроль содержания сторонних интернет-сайтов не предусмотрено ни российским законодательством, ни задачами профессиональной деятельности журналиста», — отметили они. По их мнению, практика Роскомнадзора является ущемлением свободы СМИ.
Среди тех, кто подписался под письмом, — член совета директоров «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, а также главные редакторы — телеканала «Дождь» Александра Перепелова, «Новой газеты» Дмитрий Муратов, Forbes.ru Николай Мазурин, радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, агентства «Росбалт» Николай Ульянов. Роскомнадзор ранее штрафовал за гиперссылки на страниц, содержащие нецензурную брань, в частности, «Ведомости», «Дождь» и «Эхо Москвы».