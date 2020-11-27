Роскомнадзор потребовал от Google скрыть рекламу сайтов с наркотиками
Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru.», — говорится в сообщении. В Роскомнадзоре пояснили, что о рекламе наркотиков сообщила «Лига безопасного интернета».
«Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», — заверили в ведомстве.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.
Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи, в которой находится запрещенный в России контент. В ведомстве пояснили, что в среднем Google не удаляет до 30% «опасного» контента» из поисковой выдачи.