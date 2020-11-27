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Роскомнадзор потребовал от Google скрыть рекламу сайтов с наркотиками

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Google удалить из поисковой выдачи рекламу сайтов с наркотиками, сообщает пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru.», — говорится в сообщении. В Роскомнадзоре пояснили, что о рекламе наркотиков сообщила «Лига безопасного интернета».

«Доступ к интернет-ресурсам, реклама которых выявлена в поисковой выдаче Google, ограничен», — заверили в ведомстве.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google проверить корректность работы механизмов премодерации контекстной рекламы для российских пользователей.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело против Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи, в которой находится запрещенный в России контент. В ведомстве пояснили, что в среднем Google не удаляет до 30% «опасного» контента» из поисковой выдачи.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных