Роскомнадзор потребовал от Google скрыть рекламу сайтов с наркотиками

«Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием удалить из поисковой выдачи появившуюся рекламу сайтов с наркотическим контентом — как в доменной зоне .com, так и .ru.», — говорится в сообщении. В Роскомнадзоре пояснили, что о рекламе наркотиков сообщила «Лига безопасного интернета».