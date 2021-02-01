«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором»

В «Газпром-медиа» ожидают, что наиболее негативно на контентном предложении «Триколора» отразится уход спортивных каналов «Ред Медиа» из пакетов оператора. Поэтому сейчас оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (входит в холдинг «Газпром-медиа») готовит специальное предложение для абонентов «Триколора». Оно будет включать специальные условия на покупку оборудования, подписку на пакет «Базовый онлайн» за 1 руб. в месяц на год, а также скидки на спортивные пакеты, включающие телеканалы «семейства Матч», добавили в компании.