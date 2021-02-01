«Газпром-медиа» расторг договор с «Триколором»
Холдинг «Газпром — медиа» с 1 февраля расторг договор с оператором цифровой среды «Триколор» из-за «непоследовательной и агрессивной политики оператора, сообщается в пресс-релизе компании.
«С 1 февраля по решению оператора «Триколор» его абоненты лишились возможности просмотра всех телеканалов из дистрибуционного пакета телевизионной компании «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»), среди которых премиальные спортивные пакеты «МАТЧ! Футбол» и «МАТЧ Премьер», а также каналы различной тематической направленности собственного производства компаний холдинга и ряда других производителей», — говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, расторжение договора произошло в ходе обсуждения условий по его продлению. «Триколор» в ультимативном порядке потребовал от «Ред Медиа» пересмотра коммерческой части договора на неприемлемых условиях, которые не учитывали экономическую конъюнктуру.
«Ни одно из встречных предложений со стороны «Ред Медиа» принято не было», — отметили в компании, пояснив, что «Газпром-медиа» придерживается принципов единой ценовой политики для всех операторов платного ТВ. При этом холдинг подчеркивает, что в любое время готов к продолжению переговоров с оператором «Триколор» о возобновлении коммерческих отношений на рыночных условиях.
В «Газпром-медиа» ожидают, что наиболее негативно на контентном предложении «Триколора» отразится уход спортивных каналов «Ред Медиа» из пакетов оператора. Поэтому сейчас оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС (входит в холдинг «Газпром-медиа») готовит специальное предложение для абонентов «Триколора». Оно будет включать специальные условия на покупку оборудования, подписку на пакет «Базовый онлайн» за 1 руб. в месяц на год, а также скидки на спортивные пакеты, включающие телеканалы «семейства Матч», добавили в компании.