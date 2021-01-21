Рынок спутникового TV пошел на снижение

К концу 2020 г. в России стало 17,3 млн абонентов спутникового TV. Это на 0,1% меньше, чем в 2019 г., подсчитало аналитическое агентство «ТМТ-консалтинг». Отток абонентов пока наметился только на уровне погрешности, отмечает аналитик агентства Елена Крылова, еще в 2019 г. прирост рынка спутникового телевидения был на уровне 1,1%.