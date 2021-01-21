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Рынок спутникового TV пошел на снижение

Отток пользователей зарегистрирован впервые с 90-х годов прошлого века
Екатерина Кинякина
Для многих регионов спутниковое телевидение – это зачастую единственный способ проведения досуга  /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

К концу 2020 г. в России стало 17,3 млн абонентов спутникового TV. Это на 0,1% меньше, чем в 2019 г., подсчитало аналитическое агентство «ТМТ-консалтинг». Отток абонентов пока наметился только на уровне погрешности, отмечает аналитик агентства Елена Крылова, еще в 2019 г. прирост рынка спутникового телевидения был на уровне 1,1%.

Снижение динамики подключений коснулось всего рынка платного TV (помимо спутникового в него входят IPTV и кабельное телевидение): прирост абонентской базы в 2020 г. составил 1,6% (годом ранее – 2,5%), отмечают аналитики «ТМТ-консалтинга», сказалось насыщение рынка, так как проникновение услуги составляет 81%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных