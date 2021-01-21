Рынок спутникового TV пошел на снижение

Рынок спутникового TV пошел на снижениеОтток пользователей зарегистрирован впервые с 90-х годов прошлого века
К концу 2020 г. в России стало 17,3 млн абонентов спутникового TV. Это на 0,1% меньше, чем в 2019 г., подсчитало аналитическое агентство «ТМТ-консалтинг». Отток абонентов пока наметился только на уровне погрешности, отмечает аналитик агентства Елена Крылова, еще в 2019 г. прирост рынка спутникового телевидения был на уровне 1,1%.
Снижение динамики подключений коснулось всего рынка платного TV (помимо спутникового в него входят IPTV и кабельное телевидение): прирост абонентской базы в 2020 г. составил 1,6% (годом ранее – 2,5%), отмечают аналитики «ТМТ-консалтинга», сказалось насыщение рынка, так как проникновение услуги составляет 81%.
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