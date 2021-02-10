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В Госдуму внесен законопроект об обязательном размещении соцрекламы в интернете

Ведомости

Депутаты во главе с руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение обязательной квоты в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.

Из пояснительной записки к документу следует, что, в соответствии с законом «О рекламе», 5% площади или времени на рекламу в медиа должно быть отведено социальной рекламе. Однако на деле механизм реализации этого требования отсутствует.

«Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», — заявил Хинштейн.

Для регулирования размещения соцрекламы в интернете законопроектом предусматривается создание системы мониторинга интернет-площадок и наделение некой некоммерческой организации статусом оператора социальной рекламы. Она будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок и в рамках 5%-ой доли размещать социальный контент, а также вести учет форм, способов и средств распространения подобного контента. Право назначить такого оператора может быть передано Минцифры.

Законопроект будет распространяться на владельцев информационных ресурсов, которые размещают рекламу и обслуживают российскую аудиторию. При этом число их ежедневных пользователей должно быть более 100 тыс. Хинштейн уточнил, что на первом этапе новые нормы затронут «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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