В Госдуму внесен законопроект об обязательном размещении соцрекламы в интернете
Депутаты во главе с руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение обязательной квоты в 5% на размещение социальной рекламы в интернете. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета.
Из пояснительной записки к документу следует, что, в соответствии с законом «О рекламе», 5% площади или времени на рекламу в медиа должно быть отведено социальной рекламе. Однако на деле механизм реализации этого требования отсутствует.
«Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», — заявил Хинштейн.
Для регулирования размещения соцрекламы в интернете законопроектом предусматривается создание системы мониторинга интернет-площадок и наделение некой некоммерческой организации статусом оператора социальной рекламы. Она будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок и в рамках 5%-ой доли размещать социальный контент, а также вести учет форм, способов и средств распространения подобного контента. Право назначить такого оператора может быть передано Минцифры.
Законопроект будет распространяться на владельцев информационных ресурсов, которые размещают рекламу и обслуживают российскую аудиторию. При этом число их ежедневных пользователей должно быть более 100 тыс. Хинштейн уточнил, что на первом этапе новые нормы затронут «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.