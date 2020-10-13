Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации

«Хотя эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что в ближайшее время у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины против COVID-19, есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы оставаться здоровыми и невредимыми. Это включает в себя прививку от сезонного гриппа», — заявили в Facebook.