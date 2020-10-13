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Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации

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Facebook вводит запрет на размещение рекламы, которая призывает людей не делать прививки, говорится в заявлении на официальном сайте сети. Это решение нацелено в том числе на защиту людей в период пандемии коронавирусной инфекции, отмечается в сообщении.

«Хотя эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что в ближайшее время у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины против COVID-19, есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы оставаться здоровыми и невредимыми. Это включает в себя прививку от сезонного гриппа», — заявили в Facebook.

Кроме того, Facebook будет напоминать пользователям о проведении вакцинации от гриппа и добавит в новостную ленту материалы от органов здравоохранения. Нововведения начнут действовать в США на этой неделе. Затем правила будут постепенно распространены на другие страны, отметили в социальной сети. 

Данный запрет не касается рекламы с одобрением или критикой законодательства или государственной политики в отношении вакцин, включая вакцину от COVID-19, подчеркнули в социальной сети. Однако для размещения подобной рекламы пользователю необходимо пройти авторизацию, а рядом с таким объявлением будет размещена метка «Оплачено».

Ранее, в апреле текущего года, Facebook ввел запрет на страницы, нацеленные на продвижение протеста против ограничительных мер в период пандемии.

Ранее по теме: Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных