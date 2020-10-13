Facebook запретил рекламу с призывами к отказу от вакцинации
«Хотя эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что в ближайшее время у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины против COVID-19, есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы оставаться здоровыми и невредимыми. Это включает в себя прививку от сезонного гриппа», — заявили в Facebook.
Кроме того, Facebook будет напоминать пользователям о проведении вакцинации от гриппа и добавит в новостную ленту материалы от органов здравоохранения. Нововведения начнут действовать в США на этой неделе. Затем правила будут постепенно распространены на другие страны, отметили в социальной сети.
Данный запрет не касается рекламы с одобрением или критикой законодательства или государственной политики в отношении вакцин, включая вакцину от COVID-19, подчеркнули в социальной сети. Однако для размещения подобной рекламы пользователю необходимо пройти авторизацию, а рядом с таким объявлением будет размещена метка «Оплачено».
Ранее, в апреле текущего года, Facebook ввел запрет на страницы, нацеленные на продвижение протеста против ограничительных мер в период пандемии.