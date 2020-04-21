Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса

Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер против коронавируса на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах, в том числе в самых густонаселенных – Калифорнии, Техасе и Флориде. Протестующие в Миннесоте, Мичигане и Вирджинии даже заслужили солидарность президента Дональда Трампа, который в своем Twitter призвал их «освободить». В понедельник, 20 апреля, несколько сотен человек протестовали у здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге против мер по блокированию, введенных Томом Вулфом, губернатором-демократом, сообщает FT.