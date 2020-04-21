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Facebook ввел ограничения для страниц акций протестов из-за коронавируса

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Facebook будет удалять страницы в социальной сети, посвященные протесту против ограничительных мер в период эпидемии коронавируса. Контент и страницы событий в сети подвергнутся вмешательству, если на них будут содержаться призывы не соблюдать принципы социального дистанцирования, пишет The Financial Times со ссылкой на заявление компани.

Свое заявление крупнейшая социальная сеть сделала в понедельник, 20 апреля, после того как по всей территории США начались митинги и акции протеста против введенных из-за коронавируса ограничений. В заявлении говорится, что таким образом были удалены из соцсети страницы, посвященные протестным акциям в Калифорнии, Небраске и Нью-Джерси. Соцсеть позволит размещать на страницах лишь те мероприятия, которые содержат призывы к соблюдению социальной дистанции, отмечается в заявлении.

FT пишет, что социальная сеть может столкнуться с обвинениями в цензуре, потому что многие американцы поддерживают протестующих и их акции. Ранее соцсеть объявила о борьбе с ложной информацией и теориями заговора, связанными с коронавирусом, и обещала удалять любую дезинформацию, которая может нанести вред. На минувшей неделе компания объявила, что запустит на своей платформе специальный инструмента, который будет информировать пользователей о дезинформации в сети.

Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер против коронавируса на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах, в том числе в самых густонаселенных – Калифорнии, Техасе и Флориде. Протестующие в Миннесоте, Мичигане и Вирджинии даже заслужили солидарность президента Дональда Трампа, который в своем Twitter призвал их «освободить». В понедельник, 20 апреля, несколько сотен человек протестовали у здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге против мер по блокированию, введенных Томом Вулфом, губернатором-демократом, сообщает FT.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США 783 290 человек заразились коронавирусом. Умерли 41 816 человек, 72 329 человек вылечились от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных