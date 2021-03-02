Матвиенко исключила блокировку иностранных соцсетей в России
Невозможно лишить людей доступа к привычной для них информации, кроме того, этот путь не подходит для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Убеждена, это не наш путь. Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие», — сказала она в интервью «РИА Новостям».
В то же время Матвиенко отметила, что власти внимательно изучают опыт других стран в этой области — например, Китая, Турции и Австралии. По ее словам, российское правительство обеспокоено тем, «что себе позволяют интернет-гиганты». Впрочем, сейчас активно развивается Рунет, постепенно становясь все большим сегментом всемирной сети, добавила председатель Совфеда.
Ранее российские власти критически высказались в адрес популярных иностранных социальных сетей — Twitter и Facebook — после того, как те заблокировали аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа. Так, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал поведение этих площадок «цифровым тоталитаризмом», обратив внимание на то, что они находятся вне специального регулирования и ведут «информационную войну без правил».
Кроме того, в ноябре прошлого года после того, как YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный», Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ переходить на платформы отечественных интернет-компаний. В ведомстве пояснили, что сейчас администрация YouTube все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на контент, создаваемый российскими журналистами, что является «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».