Матвиенко исключила блокировку иностранных соцсетей в России

Кроме того, в ноябре прошлого года после того, как YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный», Роскомнадзор рекомендовал российским СМИ переходить на платформы отечественных интернет-компаний. В ведомстве пояснили, что сейчас администрация YouTube все чаще блокирует, как-либо маркирует или накладывает иные ограничения на контент, создаваемый российскими журналистами, что является «целенаправленной политикой влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации».