Темникова, Гагарина и IOWA записали альбом песен на стихи Ахматовой ко дню её памяти

Анна Ахматова родилась 23 июня 1889 г. в одесском районе Большой Фонтан в дворянской семье. Ее фамилия по отцу — Горенко, однако в качестве литературного псевдонима она взяла фамилию прабабушки по материнской линии. Первое стихотворение поэтессы было опубликовано в парижском еженедельнике «Сириус» в 1907 г. под инициалами А. Г. Затем стихи писательницы напечатали в 1911 г. в изданиях «Новая жизнь», «Gaudeamus» и «Аполлон». Тогда же она вошла в творческий кружок «Цех поэтов». Ее последний прижизненный сборник стихов и поэм «Бег времени» вышел в 1965 г. В 1965 и 1966 гг. Ахматову номинировали на Нобелевскую премию по литературе. 5 марта 1966 г. поэтесса скончалась в санатории «Подмосковье» в Домодедове Московской области.