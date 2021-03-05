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Темникова, Гагарина и IOWA записали альбом песен на стихи Ахматовой ко дню её памяти

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» представила трибьют-альбом «Я — голос ваш», посвященный 55-летней годовщине со дня смерти поэтессы Анны Ахматовой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе платформы. Пластинка состоит из 10 песен, исполненных Полиной Гагариной, Еленой Темниковой, Лолитой, Тосей Чайкиной, Женей Любич, ANIKV, polnalyubvi, IOWA, Эрикой Лундмоен и Ах Астаховой.

«Мысль создать трибьют-альбом «Я — голос ваш» зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса «говорит» голосами современных исполнительниц, а ее творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали», — рассказала креативный продюсер «ВКонтакте» Александра Бостан.

Альбом назван по мотивам начала стихотворения «Многим», написанного Ахматовой в 1922 г. Участие в создании проекта принял лейб «Первое музыкальное». 

На данный момент альбом доступен «ВКонтакте» и приложении Boom. На другие площадках он должен появиться через месяц, отметили в пресс-службе социальной сети.

Анна Ахматова родилась 23 июня 1889 г. в одесском районе Большой Фонтан в дворянской семье. Ее фамилия по отцу — Горенко, однако в качестве литературного псевдонима она взяла фамилию прабабушки по материнской линии. Первое стихотворение поэтессы было опубликовано в парижском еженедельнике «Сириус» в 1907 г. под инициалами А. Г. Затем стихи писательницы напечатали в 1911 г. в изданиях «Новая жизнь», «Gaudeamus» и «Аполлон». Тогда же она вошла в творческий кружок «Цех поэтов». Ее последний прижизненный сборник стихов и поэм «Бег времени» вышел в 1965 г. В 1965 и 1966 гг. Ахматову номинировали на Нобелевскую премию по литературе. 5 марта 1966 г. поэтесса скончалась в санатории «Подмосковье» в Домодедове Московской области. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных