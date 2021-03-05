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«Яндекс» начнет помечать особым знаком социальную рекламу

Ведомости

«Яндекс» обновил политику в отношении социальной рекламы, ее будут помечать особым знаком, говорится в сообщении компании.

Интернет-компания сделала это накануне рассмотрения Госдумой законопроекта об обязательной квоте в 5% на размещение соцрекламы в интернете. В феврале 2021 г. его внесла в Госдуму группа депутатов во главе с главой комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

Соцреклама будет доступна в сервисе контекстной рекламы «Яндекс. Директ», ее отметят специальным значком. «Яндекс» обещает, что разработает правила размещения при участии экспертов рекламного рынка и представителей некоммерческих организаций. Компания планирует выпускать публичный отчет о соцрекламе, который будет обновляться ежедневно. Кроме того, в 2021 г. «Яндекс» выделит 360 млн руб. в рамках программы грантов на размещение соцрекламы. Гранты предоставят по заявкам, которые пройдут верификацию у партнёров «Яндекса» – ассоциации благотворительных организаций «Все вместе» и АНО «Лаборатория социальной рекламы».

По закону «О рекламе», соцреклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. На практике норма о квоте на соцрекламу действует лишь для ТВ, наружной рекламы и прессы. Законопроект Хинштейна предлагает распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете.

Авторы законопроекта предполагают, что его нормы будут распространяться на владельцев информационных ресурсов, которые обслуживают российскую аудиторию и при этом размещают рекламу. При этом число их ежедневных пользователей должно быть более 100 тыс. Хинштейн ранее уточнил «Ведомостям», что на первом этапе новые нормы затронут «Яндекс», Mail.ru, Rambler, Google и Facebook.

Для регулирования размещения соцрекламы в интернете авторы документа предлагают наделить некую некоммерческую организацию статусом оператора социальной рекламы. Такая организация должна будет создать систему мониторинга интернет-площадок и размещать соцрекламу в рамках доли в 5%. Право назначить такого оператора может быть передано Минцифры, которое, согласно законопроекту, должно будет выбрать организацию к 1 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных