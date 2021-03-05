«Яндекс» начнет помечать особым знаком социальную рекламу

Соцреклама будет доступна в сервисе контекстной рекламы «Яндекс. Директ», ее отметят специальным значком. «Яндекс» обещает, что разработает правила размещения при участии экспертов рекламного рынка и представителей некоммерческих организаций. Компания планирует выпускать публичный отчет о соцрекламе, который будет обновляться ежедневно. Кроме того, в 2021 г. «Яндекс» выделит 360 млн руб. в рамках программы грантов на размещение соцрекламы. Гранты предоставят по заявкам, которые пройдут верификацию у партнёров «Яндекса» – ассоциации благотворительных организаций «Все вместе» и АНО «Лаборатория социальной рекламы».