Госдума приняла законопроект об обязательном размещении соцрекламы в интернете

«Согласно ч. 3 ст. 1 ФЗ «О рекламе», социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведенного для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует для ТВ. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, в том числе и в интернете», — заявил Хинштейн.