«Траст» проиграл апелляцию в споре с киносетью Мамута
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу банка непрофильных активов «Траст» и оставил без изменения решение суда первой инстанции о реструктуризации долга объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмена Александра Мамута, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
Летом этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил четыре иска объединенной киносети к «Трасту» о пересмотре условий кредитных соглашений на суммы 6,2 млрд, 6,2 млрд, 1,94 млрд и 2,7 млрд руб. Общая сумма тела долга по четырем кредитным линиям с учетом капитализированных процентов составила 18,1 млрд руб., сообщал ранее «Ведомостям» представитель A&NN.
«Синема парк» требовала через суд увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования. Основанием для изменения договора являлась ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием является пандемия коронавируса, пояснял истец.
В итоге суды первой инстанции во всех четырех исках встали на сторону истца. Теперь «Траст» обжалует данные решения в апелляционных инстанциях. Гендиректор «Синема парка» Алексей Васясин, комментируя решение суда апелляционной инстанции, заявил, что, «по существу, действия банка «Траст» признаны противоречащими закону, политике государства и разрушительными для экономики». В пресс-службе банка «Траст» сообщили «Ведомостям», что не согласны с судебным постановлением и намерены обжаловать его в кассационной инстанции.
«Мы по-прежнему считаем, что истец уходит от взятых на себя обязательств, прикрываясь пандемией, – это злоупотребление правом. Подобную практику надо пресекать. Проблемы с обслуживанием этого долга у истца возникли еще до пандемии, в 2018 г. Решение продолжает серию вынесенных ранее в отношении компаний истца судебных актов без экономического и правового обоснований», — заявил представитель банка непрофильных активов.