Структура Мамута выиграла четвертый суд с «Трастом» по кредитам киносетей

Представитель A&NN сообщил «Ведомостям», что «киносети, будучи в терминологии “Открытия” и “Траста” "проблемным заемщиком", в рамках обслуживания долга по кредитам выплатили в совокупности за весь период с 2017 г. более 4,3 млрд руб. только начисленных процентов». Просрочка началась только в пандемию, когда кинотеатры были закрыты и включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, утверждают в A&NN. «Именно в этот момент “Траст” предъявил к немедленному погашению всю сумму кредита. До этого кредиты киносетей обслуживались по графику и просрочек не было», — добавил представитель истца.