Структура Мамута выиграла четвертый суд с «Трастом» по кредитам киносетей

Структура Мамута выиграла четвертый суд с «Трастом» по кредитам киносетейСумма тела долга по пересмотренным договорам составила 18,1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск структуры бизнесмена Александра Мамута — A&NN Investments — к банку непрофильных активов «Траст» о пересмотре условий договора невозобновляемой кредитной линии, следует из картотеки арбитражных дел. Это четвертый и последний иск компаний Мамута к банку по долгам объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», по предыдущим искам суд также удовлетворил требования заемщиков.
Договор кредитной линии на сумму почти 6 млрд руб. был заключен в 2017 г. с банком ФК «Открытие», в отношении которого в том же году была начата процедура санации, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с содержанием иска. Деньги предоставлялись A&NN на предоставление займа компании «Объединенные киносети» для выкупа 60% кипрской CP Invest — головной структуры «Синема парка» — у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида. Согласно договоренностям A&NN и банка, источником обслуживания долга должна была стать деятельность «Синема парка», пояснил собеседник «Ведомостей».
В марте 2020 г. компания перестала обслуживать долг из-за эпидемиологической ситуации в стране. Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, по данным истца, кинотеатры «Синема парка» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г.
«Синема парк» требовал увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.
Основанием для изменения договора является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием является пандемия коронавируса, пояснил истец.
В «Трасте» решение суда назвали необоснованным. «Истец уходит от взятых на себя обязательств, прикрываясь пандемией, – это злоупотребление правом. Подобную практику надо пресекать. Проблемы с обслуживанием этого долга у истца возникли еще в 2018 году», — сообщили в банке. В «Трасте» считают, что «решение продолжает серию вынесенных ранее в отношении компаний истца судебных актов без экономического и правового обоснований».
Представитель A&NN сообщил «Ведомостям», что «киносети, будучи в терминологии “Открытия” и “Траста” "проблемным заемщиком", в рамках обслуживания долга по кредитам выплатили в совокупности за весь период с 2017 г. более 4,3 млрд руб. только начисленных процентов». Просрочка началась только в пандемию, когда кинотеатры были закрыты и включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, утверждают в A&NN. «Именно в этот момент “Траст” предъявил к немедленному погашению всю сумму кредита. До этого кредиты киносетей обслуживались по графику и просрочек не было», — добавил представитель истца.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил три аналогичных иска объединенной киносети к «Трасту» о пересмотре условий кредитных соглашений на суммы 6,2 млрд руб., 1,94 млрд руб. и 2,7 млрд руб. Общая сумма тела долга по четырем кредитным линиям с учетом капитализированных процентов составила 18,1 млрд руб., сообщил представитель A&NN.
В мае 2021 г. «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании с Мамута 19,2 млрд руб. долга принадлежащих ему компаний A&NN Investment и «Синема парк». Общий долг A&NN Investment и «Синема парка» составляет 23 млрд руб., отмечали в «Трасте», и Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. Иск был передан по подсудности в Останкинский районный суд Москвы. Также банк подал иск о взыскании с Мамута просроченных процентов на сумму около 1,37 млрд руб., производство по нему приостановлено до вступления в силу решений Арбитражного суда Москвы.