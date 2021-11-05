Telegram начал тестировать рекламные сообщения
Мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения, сообщили «РИА Новости». В крупных Telegram-каналах в четверг вечером стали появляться сообщения со ссылкой на объявление основателя мессенджера Павла Дурова о запуске такой функции.
«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» – говорится в сообщениях с пометкой «sponsored».
Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Рекламные сообщения будут публиковаться в крупных каналах с более 1000 подписчиков. Текст сообщения может содержать 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать фотографии и ссылки.
В мессенджере нельзя будет рекламировать быстрое питание, психоактивные вещества, инструкции по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий.