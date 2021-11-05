Telegram начал тестировать рекламные сообщения

Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Рекламные сообщения будут публиковаться в крупных каналах с более 1000 подписчиков. Текст сообщения может содержать 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать фотографии и ссылки.