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Telegram начал тестировать рекламные сообщения

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Мессенджер Telegram начал тестировать рекламные сообщения, сообщили «РИА Новости». В крупных Telegram-каналах в четверг вечером стали появляться сообщения со ссылкой на объявление основателя мессенджера Павла Дурова о запуске такой функции.

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?» – говорится в сообщениях с пометкой «sponsored».

Ранее Telegram анонсировал первую официальную платформу для размещения рекламы в мессенджере. Рекламные сообщения будут публиковаться в крупных каналах с более 1000 подписчиков. Текст сообщения может содержать 160 символов. При этом в рекламе нельзя будет использовать фотографии и ссылки.

В мессенджере нельзя будет рекламировать быстрое питание, психоактивные вещества, инструкции по изготовлению лекарств, алкогольных напитков и табачных изделий.

Ранее по теме: Дуров раскрыл детали официальной рекламы в Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных