Минюст включил «Нобелевский призыв» в реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции включило ООО «Нобелевский призыв» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте министерства. Учредителями издания стали россияне, которые ранее были включены в этот реестр.
«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в Минюсте. Также министерство включило в реестр СМИ-иноагентов главного редактора Sota.Vision Олега Еланчика.
Там напомнили, что, согласно ст. 25.1 закона «О СМИ», зарегистрироваться в качестве СМИ-иноагента нужно в течение месяца с момента внесения юридического лица в такой реестр. ООО «Нобелевский призыв» подлежит включению в реестр, а его сообщения и материалы, которые распространяются на территории России, должны маркироваться, добавили в Минюсте.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий и физических лиц, большинство из них — в текущем году.