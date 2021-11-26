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Минюст включил «Нобелевский призыв» в реестр СМИ-иноагентов

Ведомости

Министерство юстиции включило ООО «Нобелевский призыв» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, говорится на сайте министерства. Учредителями издания стали россияне, которые ранее были включены в этот реестр.

«В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности», — пояснили в Минюсте. Также министерство включило в реестр СМИ-иноагентов главного редактора Sota.Vision Олега Еланчика.

Там напомнили, что, согласно ст. 25.1 закона «О СМИ», зарегистрироваться в качестве СМИ-иноагента нужно в течение месяца с момента внесения юридического лица в такой реестр. ООО «Нобелевский призыв» подлежит включению в реестр, а его сообщения и материалы, которые распространяются на территории России, должны маркироваться, добавили в Минюсте.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий и физических лиц, большинство из них — в текущем году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных