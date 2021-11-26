Минюст включил «Нобелевский призыв» в реестр СМИ-иноагентов

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г., когда были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях. Признавать иноагентами СМИ стали в в конце 2017 г., физлиц — в конце 2020-го. Всего с 2017 г. Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий и физических лиц, большинство из них — в текущем году.