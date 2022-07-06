«Новую газету» оштрафовали на 300 000 рублей по статье о распространении фейков
Суд в Москве оштрафовал на 300 000 руб. «Новую газету» по делу о злоупотреблении свободой массовой информации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Симоновский районный суд города Москвы признал виновным АНО "РИД "Новая газета" по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) и назначил организации штраф в размере 300 000 руб.», — сообщили в пресс-службе суда.
Источник агентства, знакомый с материалами дела, сообщил, что причиной составления протокола стало видеообращение главреда издания Дмитрия Муратова, размещенное на сайте «Новой газеты» и посвященное спецоперации на Украине.
В конце марта «Новая газета» приостановила выпуск газеты в бумажном и электронном варианте до окончания спецоперации на Украине. Причиной стало второе предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.