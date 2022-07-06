«Новую газету» оштрафовали на 300 000 рублей по статье о распространении фейков

В конце марта «Новая газета» приостановила выпуск газеты в бумажном и электронном варианте до окончания спецоперации на Украине. Причиной стало второе предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.