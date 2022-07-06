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«Новую газету» оштрафовали на 300 000 рублей по статье о распространении фейков

Ведомости

Суд в Москве оштрафовал на 300 000 руб. «Новую газету» по делу о злоупотреблении свободой массовой информации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Симоновский районный суд города Москвы признал виновным АНО "РИД "Новая газета" по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений) и назначил организации штраф в размере 300 000 руб.», — сообщили в пресс-службе суда.

Источник агентства, знакомый с материалами дела, сообщил, что причиной составления протокола стало видеообращение главреда издания Дмитрия Муратова, размещенное на сайте «Новой газеты» и посвященное спецоперации на Украине.

В конце марта «Новая газета» приостановила выпуск газеты в бумажном и электронном варианте до окончания спецоперации на Украине. Причиной стало второе предупреждение от Роскомнадзора из-за упоминания НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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