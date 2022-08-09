Twitter временно заблокировал англоязычный аккаунт МИД России
Администрация Twitter с 5 августа на неделю заблокировала аккаунт МИД России на английском языке за пост об озвученных российскими военными подозрениях в причастности США к возникновению пандемии коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Столь резкую реакцию вызвал наш пост с цитатой Минобороны о возможности того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», – рассказала она.
По мнению Захаровой, компетенции Twitter недостаточны для того, чтобы ставить под сомнение выводы Минобороны РФ, основанные на анализе документов и других данных. Представитель внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что американская площадка неоднократно блокировала аккаунты посольств или отдельные публикации ведомства, однако блокировка аккаунта МИДа целиком происходит впервые.
4 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России изучило документы из биолабораторий на Украине, которые были добыты в ходе военной спецоперации, и пришло к выводу, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана преднамеренно с участием американских биологов.
По данным Минобороны, с 2009 г. USAID финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, а также проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов. Одним из подрядчиков проекта была компания «Метабиота», которая проводила военно-биологическую деятельность на Украине, утверждал Кириллов.
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