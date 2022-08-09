Twitter временно заблокировал англоязычный аккаунт МИД России

По мнению Захаровой, компетенции Twitter недостаточны для того, чтобы ставить под сомнение выводы Минобороны РФ, основанные на анализе документов и других данных. Представитель внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что американская площадка неоднократно блокировала аккаунты посольств или отдельные публикации ведомства, однако блокировка аккаунта МИДа целиком происходит впервые.