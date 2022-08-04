Минобороны допустило причастность США к возникновению пандемии коронавируса

23 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Он заявил, что сейчас в мире уже порядке 16 000 случаев заболеваний. Европейский регион, считает Гебрейесус, представляет наибольшую угрозу в дальнейшем распространении болезни. При этом 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России риски распространения оспы обезьян крайне низки. Она отметила, что был лишь один случай завоза, который не получил распространения.