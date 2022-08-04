Минобороны допустило причастность США к возникновению пандемии коронавируса
Министерство обороны России изучило документы из биолабораторий на Украине, которые были добыты в ходе военной спецоперации, и пришло к выводу, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана преднамеренно с участием американских биологов. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). С 2009 г. агентством финансировалась программа "Предикт ", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов», — говорится в сообщении. В нем же отмечается, что одним из подрядчиков проекта была компания «Метабиота», которая проводила военно-биологическую деятельность на Украине.
Также Кириллов рассказал, что в 2019 г., еще до появления первых случаев заболевания коронавирусом, на базе Института им. Хопкинса «Ивент-201» проходили учения по отработке действий «в условиях эпидемии ранее известного коронавируса». По легенде учений, коронавирус был перенесен от летучих мышей к свиньям, а от них — к человеку, подобное случалось при распространении «испанки», отметил генерал-лейтенант.
«Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 г. программы "Предикт" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению», — сказал Кириллов.
Также он отметил, что в мире прослеживается четкая тенденция: инфекционные болезни, которые попадают в сферу интересов Пентагона, в будущем получают пандемическое распространение, при этом выгоду от этого получают американские фармкомпании и связанные с ними лица.
Кириллов также рассказал, что США в рамках программы Пентагона по снижению биологической угрозы поставили организации «Лабиринт Глобал Хэлз» (владела дочерним предприятием на Украине «Лабиринт Украина») задачу изучения коронавирусов и оспы обезьян.
23 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Он заявил, что сейчас в мире уже порядке 16 000 случаев заболеваний. Европейский регион, считает Гебрейесус, представляет наибольшую угрозу в дальнейшем распространении болезни. При этом 25 июля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России риски распространения оспы обезьян крайне низки. Она отметила, что был лишь один случай завоза, который не получил распространения.
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