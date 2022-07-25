Попова назвала крайне низкими риски распространения оспы обезьян в России

Оспа обезьян — вирус, который бывает как у животных, так и у людей. По своему проявлению болезнь похожа на обычную оспу, однако от обезьяньей люди обычно полностью выздоравливают, при этом косметические последствия на коже, проявляющиеся в виде рубцов, не так существенны, как при вирусе натуральной оспы. На 12 июля болезнь была зарегистрирована в 63 странах мира, при этом было выявлено более 9 200 случаев заражения.