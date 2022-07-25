Попова назвала крайне низкими риски распространения оспы обезьян в России
Риски распространения оспы обезьян в России являются крайне низкими, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Риски распространения в РФ крайне невелики», – цитирует ее «РИА Новости».
В России, по ее словам, был зафиксирован лишь один случай завоза инфекции, дальнейшего распространения он не получил.
О данном случае ведомство сообщило 12 июля, по его информации, заболевание выявлено у молодого человека, который вернулся после путешествия из Европы. Отмечалось, что оспа обезьян протекала у него в легкой форме, все контактировавшие с ним лица были взяты под наблюдение врачей.
Оспа обезьян — вирус, который бывает как у животных, так и у людей. По своему проявлению болезнь похожа на обычную оспу, однако от обезьяньей люди обычно полностью выздоравливают, при этом косметические последствия на коже, проявляющиеся в виде рубцов, не так существенны, как при вирусе натуральной оспы. На 12 июля болезнь была зарегистрирована в 63 странах мира, при этом было выявлено более 9 200 случаев заражения.
10 июня Роспотребнадзор высказал предположение, что вакцинация против натуральной оспы защитит и от заражения оспой обезьян.
23 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Он заявил, что сейчас в мире уже порядке 16 000 случаев заболеваний. Европейский регион, считает Гебрейесус, представляет наибольшую угрозу в дальнейшем распространении болезни.
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