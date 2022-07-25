В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. Зараженным оказался мужчина, вернувшийся из Нигерии, которая традиционно считается очагом заболевания. К 20 июля ВОЗ подтвердила 14 000 случаев в более чем 70 странах. По данным гендиректора Тедроса Гебрейесуса, за прошлую неделю шесть стран сообщили о первых случаях заражения.