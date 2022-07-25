В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Токио выявили человека, который заразился оспой обезьян, передает местный телеканал NHK со ссылкой на Минздрав Японии. По его данным, инфицированным оказался мужчина в возрасте приблизительно 30 лет. Это первый случай заражения оспой обезьян в Японии.
Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. Зараженным оказался мужчина, вернувшийся из Нигерии, которая традиционно считается очагом заболевания. К 20 июля ВОЗ подтвердила 14 000 случаев в более чем 70 странах. По данным гендиректора Тедроса Гебрейесуса, за прошлую неделю шесть стран сообщили о первых случаях заражения.
23 июля ВОЗ признала оспу обезьян мировой чрезвычайно ситуацией. В последний раз ЧС международного масштаба была объявлена в январе 2020 г. в связи с распространением COVID-19.
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