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В Японии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Ведомости

В Токио выявили человека, который заразился оспой обезьян, передает местный телеканал NHK со ссылкой на Минздрав Японии. По его данным, инфицированным оказался мужчина в возрасте приблизительно 30 лет. Это первый случай заражения оспой обезьян в Японии. 

Впервые о зараженном оспой обезьян сообщили в Великобритании 7 мая. Зараженным оказался мужчина, вернувшийся из Нигерии, которая традиционно считается очагом заболевания. К 20 июля ВОЗ подтвердила 14 000 случаев в более чем 70 странах. По данным гендиректора Тедроса Гебрейесуса, за прошлую неделю шесть стран сообщили о первых случаях заражения.

23 июля ВОЗ признала оспу обезьян мировой чрезвычайно ситуацией. В последний раз ЧС международного масштаба была объявлена в январе 2020 г. в связи с распространением COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных