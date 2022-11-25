Минюст внес Meta в реестр экстремистских организаций
Министерство юстиции внесло компанию Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) в реестр экстремистских организаций, следует из информации на сайте ведомства.
«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)», — говорится в соответствующем параграфе.
Росфинмониторинг 11 октября внес Meta в перечень террористов и экстремистов. Сенатор Андрей Клишас писал у себя в Telegram-канале, что использование продуктов компании по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.
Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине. Об изменениях в правилах сообщества Instagram сообщило агентство Reuters 10 марта.
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