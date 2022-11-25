Минюст внес Meta в реестр экстремистских организаций

Причиной иска Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией стало решение корпорации разрешить пользователям публикацию сообщений с призывами к насилию в отношении граждан России и, в частности, к российским военным на фоне начала спецоперации России на Украине. Об изменениях в правилах сообщества Instagram сообщило агентство Reuters 10 марта.