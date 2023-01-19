Умерла журналистка Бэлла Куркова

Куркова родилась в 1935 г. в Брянске. В 1959 г. Она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Куркова работала корреспондентом в детской газете «Ленинские искры». Затем в начале 1960-х гг. Куркова начала карьеру на ленинградском телевидении. В 1988 г. ее команда запустила передачу «Пятое колесо». В 1991 г. Куркова стала руководителем ленинградской дирекции ВГТРК, после работала на Пятом канале и телеканале «Культура».