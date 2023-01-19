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Умерла журналистка Бэлла Куркова

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Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова, сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, пишут «РИА Новости». Ей было 87 лет.

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни», — сообщил Ефимович.

Он добавил, что похороны и прощание с Курковой пройдут в субботу, 21 декабря. Точной информации о месте и времени сейчас нет.

Куркова родилась в 1935 г. в Брянске. В 1959 г. Она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Куркова работала корреспондентом в детской газете «Ленинские искры». Затем в начале 1960-х гг. Куркова начала карьеру на ленинградском телевидении. В 1988 г. ее команда запустила передачу «Пятое колесо». В 1991 г. Куркова стала руководителем ленинградской дирекции ВГТРК, после работала на Пятом канале и телеканале «Культура».

Журналистка награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за вклад в развитие средств массовой информации, заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и «многолетнюю плодотворную деятельность».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных