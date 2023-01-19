Умерла журналистка Бэлла Куркова
Умерла советская и российская журналистка Бэлла Куркова, сообщил заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, пишут «РИА Новости». Ей было 87 лет.
«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни», — сообщил Ефимович.
Он добавил, что похороны и прощание с Курковой пройдут в субботу, 21 декабря. Точной информации о месте и времени сейчас нет.
Куркова родилась в 1935 г. в Брянске. В 1959 г. Она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Куркова работала корреспондентом в детской газете «Ленинские искры». Затем в начале 1960-х гг. Куркова начала карьеру на ленинградском телевидении. В 1988 г. ее команда запустила передачу «Пятое колесо». В 1991 г. Куркова стала руководителем ленинградской дирекции ВГТРК, после работала на Пятом канале и телеканале «Культура».
Журналистка награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за вклад в развитие средств массовой информации, заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и «многолетнюю плодотворную деятельность».