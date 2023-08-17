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Совет директоров «Эха Москвы» выступил против продления регистрации товарного знака

Ведомости

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» принял решение не продлевать регистрацию товарного знака радиостанции. Об этом заявил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) в своем Telegram-канале. 

«Состоялся совет директоров "Эха Москвы", на котором решался вопрос о продлении прав "Эха" на товарный знак "Радио Эхо Москвы" и "Эхо Москвы". Представители "Газпроммедиа" проголосовали против продления», – написал он.

2 августа МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака у владельца. На сайте Роспатента было указано, что название и логотип бренда идентичны тем, которые принадлежали радиостанции.

МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

Передача бренда госструктуре может предотвратить его использование другими претендентами

После этого Венедиктов сравнил происходящее с переписыванием учебника по истории – «укрепляют прошлое», уточнил он. Венедиктов также напомнил, что в 2015 г. стоимость бренда «Эхо Москвы» оценивалась холдингом «Газпроммедиа» в 94 млн руб., или в $1,5 млн по курсу на тот момент.

В марте 2022 г. «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпроммедиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине. 

5 марта того же года совет директоров досрочно расторг трудовой договор с главредом радиостанции Венедиктовым. Осенью бывший главред рассказал о создании новой медиаплатформы, на которой будут собраны все материалы бывших журналистов «Эха Москвы».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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