Совет директоров «Эха Москвы» выступил против продления регистрации товарного знака

После этого Венедиктов сравнил происходящее с переписыванием учебника по истории – «укрепляют прошлое», уточнил он. Венедиктов также напомнил, что в 2015 г. стоимость бренда «Эхо Москвы» оценивалась холдингом «Газпроммедиа» в 94 млн руб., или в $1,5 млн по курсу на тот момент.