«Россия сегодня» подала заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»
Международное информагентство «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». Это следует из данных Роспатента.
Заявка была подана 2 августа. Название и логотип бренда идентичны тем, которые принадлежали радиостанции. «Россию сегодня» возглавляют журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев.
Бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (признан иноагентом) пояснил изданию Sota, что регистрация бренда «Эхо Москвы» не может быть осуществлена по закону, так как «принадлежит ЗАО «Эхо Москвы», которое существует и где миноритарии контролируют 33,5%».
В своем комментарии, которое Венедиктов опубликовал в Telegram, он заявил, что «это как переписывание учебника истории - «укрепляют прошлое».
В марте 2022 г. «Эхо Москвы» отключили от эфирного вещания в России, а сайт радиостанции был заблокирован. 3 марта совет директоров решил ликвидировать радио и сайт. Владевший радиостанцией холдинг «Газпром-медиа» сообщил, что основанием для ликвидации стало обращение Генпрокуратуры, которая обвинила ее в распространении фейков о действиях российской армии в ходе военной операции на Украине.
5 марта того же года совет директоров досрочно расторг трудовой договор с главредом радиостанции Венедиктовым. Осенью бывший главред рассказал о создании новой медиаплатформы, на которой будут собраны все материалы бывших журналистов «Эха Москвы».