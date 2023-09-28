Режиссер «Айты» прокомментировал отзыв прокатного удостоверения Минкультуры

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября выступил в поддержку Бурнашева и режиссера фильма «Кандидат» Дмитрия Шадрина, который также был запрещен к показу. Он отмечал, что режиссеры не могли создать кино о нетрадиционных ценностях и национализме. Николаев заявлял, что общался с режиссерами по поводу запрета их фильмов и рекомендовал им впредь быть «более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед».