Режиссер «Айты» прокомментировал отзыв прокатного удостоверения Минкультуры
Режиссер Степан Бурнашев прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у якутской драмы «Айта» Министерством культуры России.
«Прокатное удостоверение фильма "Айта" была отозвано. Что я думаю по этому поводу? Грустно и абсурдно», – написал он в Telegram.
Режиссер назвал одной из проблем в фильме «огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации». По его словам, накануне он столкнулся с распространением в Telegram-каналах «лживой информации про параллели сюжета фильма с событиями 2018 г.». Предположительно, речь идет о случае в 2019 г., когда произошло изнасилование мигрантами местной жительницы в Якутии.
Автор отметил, что в картине поднимается и ряд «других сложных тем», и предложил также о них говорить. Бурнашев заверил, что продолжит снимать кино и работать в России. «Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», – заключил он.
Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», и потребовал видеосервисы устранить нарушение.
Сюжет «Айты» рассказывает о якутской школьнице, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!». Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал – решает отомстить. И поскольку начальник местной полиции – якут Николай – отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает сельчан штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – якутский школьник из местного поселка.
Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября выступил в поддержку Бурнашева и режиссера фильма «Кандидат» Дмитрия Шадрина, который также был запрещен к показу. Он отмечал, что режиссеры не могли создать кино о нетрадиционных ценностях и национализме. Николаев заявлял, что общался с режиссерами по поводу запрета их фильмов и рекомендовал им впредь быть «более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед».