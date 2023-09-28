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Режиссер «Айты» прокомментировал отзыв прокатного удостоверения Минкультуры

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Режиссер Степан Бурнашев прокомментировал отзыв прокатного удостоверения у якутской драмы «Айта» Министерством культуры России.

«Прокатное удостоверение фильма "Айта" была отозвано. Что я думаю по этому поводу? Грустно и абсурдно», – написал он в Telegram. 

Режиссер назвал одной из проблем в фильме «огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации». По его словам, накануне он столкнулся с распространением в Telegram-каналах «лживой информации про параллели сюжета фильма с событиями 2018 г.». Предположительно, речь идет о случае в 2019 г., когда произошло изнасилование мигрантами местной жительницы в Якутии.

Автор отметил, что в картине поднимается и ряд «других сложных тем», и предложил также о них говорить. Бурнашев заверил, что продолжит снимать кино и работать в России. «Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», – заключил он.

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»

Ранее Роскомнадзор усмотрел в киноленте проявления национализма

Отзыв произошел после того, как Роскомнадзор выявил в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», и потребовал видеосервисы устранить нарушение.

Сюжет «Айты» рассказывает о якутской школьнице, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!». Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты – Айаал – решает отомстить. И поскольку начальник местной полиции – якут Николай – отказывается выдать Афоню, Айаал уговаривает сельчан штурмовать полицейский участок. Но в последний момент выясняется, что Афоня – якутский школьник из местного поселка.

Глава Якутии Айсен Николаев 26 сентября выступил в поддержку Бурнашева и режиссера фильма «Кандидат» Дмитрия Шадрина, который также был запрещен к показу. Он отмечал, что режиссеры не могли создать кино о нетрадиционных ценностях и национализме. Николаев заявлял, что общался с режиссерами по поводу запрета их фильмов и рекомендовал им впредь быть «более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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