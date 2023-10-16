Стриминговый сервис Max запустят в 22 европейских странах

Руководитель отдела потокового вещания WBD в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) Лия Хупер Роза сообщила, что на первом этапе вещание развернут в Скандинавском и Пиренейском регионах, а также Нидерландах, Центральной и Восточной Европе. Вторая волна охватит Францию и Бельгию. Не охваченными остаются рынки Великобритании, Германии и Италии, где HBO имеет выгодные сделки с европейским телевизионным гигантом Sky.