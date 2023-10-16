Стриминговый сервис Max запустят в 22 европейских странах
Весной 2024 г. Warner Bros. Discovery (WBD) запустит свой потоковый сервис Max (бывший HBO Max), объединяющий контент HBO и Discovery+, в 22 европейских странах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Руководитель отдела потокового вещания WBD в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) Лия Хупер Роза сообщила, что на первом этапе вещание развернут в Скандинавском и Пиренейском регионах, а также Нидерландах, Центральной и Восточной Европе. Вторая волна охватит Францию и Бельгию. Не охваченными остаются рынки Великобритании, Германии и Италии, где HBO имеет выгодные сделки с европейским телевизионным гигантом Sky.
Кроме контента HBO европейское предложение Max будет включать прямые трансляции спортивных событий на канале Eurosport, в том числе теннисные турниры Большого шлема, велогонки «Тур де Франс» и Олимпийские игры 2024 г. в Париже. В некоторых странах Max также будет предлагать прямые трансляции нескольких местных развлекательных сетей WBD.
Стриминг Max был запущен в США в мае. Запуск в Латинской Америке намечен на I квартал 2024 г.
В апреле 2023 г. Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что Warner Bros. Discovery и HBO ведут переговоры с писательницей Джоан Роулинг о создании сериала о Гарри Поттере. Планируется снять семь сезонов — по каждой из книг. Роулинг будет участвовать в создании сериала, чтобы проконтролировать соответствие сюжета сериала оригинальной истории.