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Стриминговый сервис Max запустят в 22 европейских странах

Ведомости

Весной 2024 г. Warner Bros. Discovery (WBD) запустит свой потоковый сервис Max (бывший HBO Max), объединяющий контент HBO и Discovery+, в 22 европейских странах. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Руководитель отдела потокового вещания WBD в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) Лия Хупер Роза сообщила, что на первом этапе вещание развернут в Скандинавском и Пиренейском регионах, а также Нидерландах, Центральной и Восточной Европе. Вторая волна охватит Францию и Бельгию. Не охваченными остаются рынки Великобритании, Германии и Италии, где HBO имеет выгодные сделки с европейским телевизионным гигантом Sky.

Кроме контента HBO европейское предложение Max будет включать прямые трансляции спортивных событий на канале Eurosport, в том числе теннисные турниры Большого шлема, велогонки «Тур де Франс» и Олимпийские игры 2024 г. в Париже. В некоторых странах Max также будет предлагать прямые трансляции нескольких местных развлекательных сетей WBD.

Стриминг Max был запущен в США в мае. Запуск в Латинской Америке намечен на I квартал 2024 г.

В апреле 2023 г. Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что Warner Bros. Discovery и HBO ведут переговоры с писательницей Джоан Роулинг о создании сериала о Гарри Поттере. Планируется снять семь сезонов — по каждой из книг. Роулинг будет участвовать в создании сериала, чтобы проконтролировать соответствие сюжета сериала оригинальной истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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