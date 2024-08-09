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Генеральным директором ИД «Коммерсантъ» стал Роман Уманский

Ведомости

Романа Уманского назначили генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», сообщили в издании. На этом посту он сменит Владимира Желонкина, проработавшего на этой должности с 2016 г.

Уманский работает в «Коммерсанте» с 2015 г. Тогда он занял должность финансового директора ИД. С 2018 по 2023 г. занимал пост исполнительного директора, с 2023 г. – заместителя гендиректора. Является кандидатом экономических наук.

До прихода в издательство работал в ООО «Скартел» (Yota), «Комстар-ОТС» и «Вымпелкоме» (Поволжский регион).

Желонкин работал президентом издательского дома с 2013 г., в 2016 г. занял пост генерального директора. В 2018 г. после выборов президента Желонкин сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора ИД «Коммерсантъ». 28 июня 2024 г. главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором ИД был назначен Михаил Лукин. После этого собеседники «Ведомостей» говорили, что Желонкин проработает гендиректором еще «около двух месяцев».

О том, что Желонкин покинет «Коммерсантъ», 30 июля писали «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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