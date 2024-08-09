Генеральным директором ИД «Коммерсантъ» стал Роман Уманский
Романа Уманского назначили генеральным директором издательского дома «Коммерсантъ», сообщили в издании. На этом посту он сменит Владимира Желонкина, проработавшего на этой должности с 2016 г.
Уманский работает в «Коммерсанте» с 2015 г. Тогда он занял должность финансового директора ИД. С 2018 по 2023 г. занимал пост исполнительного директора, с 2023 г. – заместителя гендиректора. Является кандидатом экономических наук.
До прихода в издательство работал в ООО «Скартел» (Yota), «Комстар-ОТС» и «Вымпелкоме» (Поволжский регион).
Желонкин работал президентом издательского дома с 2013 г., в 2016 г. занял пост генерального директора. В 2018 г. после выборов президента Желонкин сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора ИД «Коммерсантъ». 28 июня 2024 г. главным редактором газеты «Коммерсантъ» и шеф-редактором ИД был назначен Михаил Лукин. После этого собеседники «Ведомостей» говорили, что Желонкин проработает гендиректором еще «около двух месяцев».