В России к 80-летию Победы запущен телеканал «Патриот»
В России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появился новый телеканал «Патриот». В его эфире будут транслироваться художественные фильмы и сериалы, «рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа». Об этом «Ведомостям» сообщили в медиахолдинге «Цифровое телевидение», который осуществил запуск канала.
Старт вещания также приурочен к Году защитника Отечества, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным. Слоган нового телеканала – «Кино любимой страны». Библиотека «Патриота» насчитывает более 1000 часов контента киноконцерна «Мосфильм», архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.
В частности, в эфире россияне увидят кинокартины «Пришел солдат с фронта», «Освобождение», «Иваново детство», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Летят журавли», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и др.
Созданием нового телеканала занимается творческая команда телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», а распространением – компания «Сигнал медиа», входящая в ГК «Цифровое телевидение». Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2025 г. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.
15 января Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа». На нем будет обсуждаться увековечивание памяти погибших, присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», господдержка ветеранов и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.