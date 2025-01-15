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В России к 80-летию Победы запущен телеканал «Патриот»

Ведомости

В России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне появился новый телеканал «Патриот». В его эфире будут транслироваться художественные фильмы и сериалы, «рассказывающие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа». Об этом «Ведомостям» сообщили в медиахолдинге «Цифровое телевидение», который осуществил запуск канала.

Старт вещания также приурочен к Году защитника Отечества, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным. Слоган нового телеканала – «Кино любимой страны». Библиотека «Патриота» насчитывает более 1000 часов контента киноконцерна «Мосфильм», архива Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российских и советских киностудий.

Unsplash
«Цифровое телевидение»

В частности, в эфире россияне увидят кинокартины «Пришел солдат с фронта», «Освобождение», «Иваново детство», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Летят журавли», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и др.

Созданием нового телеканала занимается творческая команда телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», а распространением – компания «Сигнал медиа», входящая в ГК «Цифровое телевидение». Российские кабельные и спутниковые операторы могут приобрести права на вещание.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая 2025 г. В преддверии праздника и в саму годовщину пройдет более 170 мероприятий – торжественных, в которых примут участие представители иностранных государств, и памятно-мемориальных. Запланировано благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших. Ожидается также обнародование материалов о войне из фондов российских архивов.

15 января Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа». На нем будет обсуждаться увековечивание памяти погибших, присвоение почетного звания «Город трудовой доблести», господдержка ветеранов и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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