Шоу «60 минут» раскритиковало Paramount за вмешательство в редакционную политику
Журналист шоу 60 Minutes («60 минут») Скотт Пелли раскритиковал Paramount – материнскую компанию телерадиосети CBS – за вмешательство в редакционную политику программы. На это обратило внимание издание The Washington Post со ссылкой на последний выпуск передачи.
В ходе эфира программы 27 апреля Пелли сообщил, что покинувший пост исполнительного продюсера 60 Minutes Билл Оуэнс сделал это на фоне редакционного вмешательства Paramount.
«Paramount начала контролировать наш контент новыми способами. Ни одна из наших историй не была заблокирована, но Билл почувствовал, что потерял независимость, которая требуется честной журналистике», – сказал Пелли.
В середине апреля президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за предполагаемого распространения ложной информации. Он также напомнил о судебном иске к телеканалу на $10 млрд из-за интервью с бывшей вице-президентом США Камалой Харрис. В ноябре 2024 г. Трамп заявил, что телеканал ввел зрителей в заблуждение, показав две версии ответа Харрис на вопрос об Израиле и «Хамасе».
Оуэнс объявил об уходе на фоне иска Трампа в конце апреля. По его словам, он принял такое решение в связи «потерей журналистской независимости». Исполнительный редактор и дочь покойного корреспондента «60 минут» Билла Саймона Таня Саймон взяла на себя обязанности исполнительного продюсера.