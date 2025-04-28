Шоу «60 минут» раскритиковало Paramount за вмешательство в редакционную политику

В середине апреля президент США Дональд Трамп призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за предполагаемого распространения ложной информации. Он также напомнил о судебном иске к телеканалу на $10 млрд из-за интервью с бывшей вице-президентом США Камалой Харрис. В ноябре 2024 г. Трамп заявил, что телеканал ввел зрителей в заблуждение, показав две версии ответа Харрис на вопрос об Израиле и «Хамасе».