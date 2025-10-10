«Коммерсантъ»: в аудиокнигах начали предупреждать о наркотиках

Правило должно было заработать с 1 сентября этого года, к чему начали готовиться музыкальные исполнители. Они удаляли любые упоминания наркотиков или иной противоправной по версии властей РФ информации. Одним из последних заметных случаев самоцензуры стала песня «Мама, я люблю» группы Anacondaz. Правообладатель «заглушил» все упоминания наркотиков и наркоторговли, а также проституции.