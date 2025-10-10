«Коммерсантъ»: в аудиокнигах начали предупреждать о наркотиках
Музыкальные сервисы ввели маркировку упоминаний наркотиков в аудиокнигах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Предупреждение произносится диктором аудиокниги в начале фонограммы или в описании к аудиокнигам. Издание отмечает, что маркировки появились на фоне требований для артистов проверить свою музыку на предмет упоминания запрещенных веществ в текстах.
8 августа 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду наркотиков в литературе. При этом ограничения не затрагивают произведения искусства и литературы, если информация о наркотиках составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Речь о произведениях, которые были обнародованы после 1 августа 1990 г.
Правило должно было заработать с 1 сентября этого года, к чему начали готовиться музыкальные исполнители. Они удаляли любые упоминания наркотиков или иной противоправной по версии властей РФ информации. Одним из последних заметных случаев самоцензуры стала песня «Мама, я люблю» группы Anacondaz. Правообладатель «заглушил» все упоминания наркотиков и наркоторговли, а также проституции.
28 августа Минкультуры перенесло вступление закона в силу на 1 марта 2026 г.