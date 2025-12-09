WSJ узнал об обещаниях Paramount для отмены сделки между Warner Bros. и Netflix

8 декабря Paramount заявил, что планирует приобрести WBD, предложив сумму, на $18 млрд превышающую предложение Netflix. В тот же день Трамп говорил, что сделку Netflix и Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд следует пересмотреть в связи с тем, что после слияния появится компания со «слишком большой долей рынка». Американский лидер добавил, что будет лично участвовать в принятии данного решения.