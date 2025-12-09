Газета
WSJ узнал об обещаниях Paramount для отмены сделки между Warner Bros. и Netflix

Ведомости

Генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон заявил Белому дому, что готов внести «радикальные изменения» в работу CNN, если президентская администрация поможет ему приобрести Warner Bros. Discovery (WBD), отказав последней в сделке с Netflix. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседник газеты рассказал, что президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в смене владельца CNN, а также внесении изменений в программы телеканала.

О намерении Netflix приобрести WBD стало известно 5 декабря. Соглашение единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Сделка должна быть закрыта после завершения холдингом процесса разделения. Для этого необходимы разрешения регуляторов и одобрение акционеров Warner Bros.

Paramount предложил на $18 млрд больше Netflix за покупку Warner Bros.

Медиа

8 декабря Paramount заявил, что планирует приобрести WBD, предложив сумму, на $18 млрд превышающую предложение Netflix. В тот же день Трамп говорил, что сделку Netflix и Warner Bros. Discovery на $82,7 млрд следует пересмотреть в связи с тем, что после слияния появится компания со «слишком большой долей рынка». Американский лидер добавил, что будет лично участвовать в принятии данного решения.

Financial Times 9 декабря писала, что фирма Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США, участвует в предложении по покупке Warner Bros.

