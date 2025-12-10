FT: Paramount может повысить предложение по покупке Warner Bros.
Paramount Skydance рассматривает возможность увеличения суммы предложения за Warner Bros. Discovery (WBD), чтобы убедить совет директоров компании в преимуществах своей заявки по сравнению с предложением Netflix. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Некоторые акционеры WBD ожидают, что Paramount повысит цену в ближайшие дни. Их ожидания основаны на заявлении компании в официальных документах, где указано, что предложенная цена в $30 за акцию не является «наилучшим и окончательным» вариантом.
Согласно условиям сделки, акционеры WBD должны принять предложение Paramount до 8 января, а совет директоров обязан вынести решение до 22 декабря.
FT пишет, что 9 декабря в Нью-Йорке инвесторы WBD встретились с гендиректором Paramount Skydance Дэвидом Эллисоном. На встрече он пытался убедить их, что его компания – более перспективный вариант для контроля над голливудской студией, чем Netflix.
9 декабря WSJ сообщала, что Эллисон заявил Белому дому о готовности провести «радикальные изменения» в работе CNN, если администрация США поможет Paramount приобрести WBD.
О намерении Netflix купить WBD стало известно 5 декабря: советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение. Закрытие сделки зависит от регуляторных разрешений и голосования акционеров Warner Bros.
8 декабря Paramount объявил, что намерен сделать встречное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что сделку Netflix и WBD на $82,7 млрд следует пересмотреть, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка». Он добавил, что лично примет участие в рассмотрении этого вопроса.