FT: Paramount может повысить предложение по покупке Warner Bros.

8 декабря Paramount объявил, что намерен сделать встречное предложение, превышающее заявку Netflix на $18 млрд. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что сделку Netflix и WBD на $82,7 млрд следует пересмотреть, так как объединенная компания может получить «слишком большую долю рынка». Он добавил, что лично примет участие в рассмотрении этого вопроса.